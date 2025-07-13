Беларусь передала Туркменистану развивающий комплекс для детей: шаг вперёд в гуманитарном сотрудничестве

12 июля 2025 года в Ашхабаде состоялась встреча Вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова Огульджахан Атабаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Туркменистане Станиславом Чепурным.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия между Фондом и профильными учреждениями Беларуси в сфере охраны здоровья детей.

Посол передал Вице-президенту официальное письмо от имени Председателя Правления Белорусского детского фонда Людмилы Кондрашовой, а также специально разработанный развивающий комплекс для детей.

Атабаева выразила благодарность белорусской стороне. Она отметила, что подарок будет передан в Детский оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадаг.

Посол подчеркнул весомый вклад Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова в оказание квалифицированной медицинской помощи детям, нуждающимся в особом уходе, и в создании условий, способствующих их гармоничному развитию. В свою очередь, Огулджахан Атабаева представила обзор деятельности фонда за последние четыре года, отметив, что за этот период сотни детей получили доступ к передовым методам лечения, включая операции в области кардиологии и нейрохирургии.

Особое внимание было уделено международной конференции, состоявшейся в марте в городе Аркадаг, на которой поднимались вопросы глобального гуманитарного взаимодействия.

Белорусская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в социальной сфере, акцентируя значимость совместных инициатив в области охраны здоровья и благополучия детей. Как отмечалось, Туркменистан и Республика Беларусь раделяют схожие подходы к охране здоровья детей и их социальной поддержке.

Обе стороны выразили надежду на дальнейшее расширение сотрудничества в гуманитарной сфере. ///nCa, 13 июля 2025 г.