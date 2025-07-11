ЮНФПА в Туркменистане отметило Всемирный день народонаселения

11 июля 2025 года, Ашхабад, Туркменистан – Ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день народонаселения. Тема дня в этом году – «Расширение возможностей молодежи в создании желаемых семей в справедливом и полном надежд мире». Она заключается в необходимости прислушиваться к голосам молодых людей и признавать их законные опасения, чтобы они могли принимать свободные и информированные репродуктивные решения и иметь надежду на будущее.

В рамках этого дня Представительство Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане представило национальным партнерам и партнерам по развитию Доклад о народонаселении мира в 2025 году (SWOP 2025). Мероприятие, состоявшееся в отеле «Йылдыз», подчеркнуло центральную роль молодежи в демографических процессах и ознаменовало важный шаг в переосмыслении демографических процессов и укреплении сотрудничества.

Доклад, озаглавленный «Кризис рождаемости в настоящее время: В поисках реализации репродуктивных устремлений в изменяющемся мире», бросает вызов распространенным ошибочным предположениям о рождаемости. Он подчеркивает, что реальная проблема заключается в наличии барьеров на пути реализации репродуктивных прав и возможностей – в результате многие люди не могут реализовать свои репродуктивные устремления. Исследование ЮНФПА и YouGov, проведенное в 14 странах среди 14 000 человек, показало, что большинство респондентов, желают иметь детей, но сталкиваются с трудностями. Например, 1 из 3 человек старше 50 лет, или 31%, сожалеют, что у них было меньше детей, чем они хотели.

Экономическая необеспеченность является одной из ключевых причин, по которой молодые люди не могут реализовать свои семейные планы. Более половины опрошенных назвали экономические вопросы, включая финансовую и трудовую нестабильность, а также стоимость жилья и ухода за детьми, в качестве барьеров к желаемому количеству детей. Беспокойство о будущем, вызванное климатическими катастрофами, экономической нестабильностью и растущими глобальными конфликтами, также является значимым препятствием.

«Всемирный день народонаселения напоминает нам о необходимости прислушиваться к голосам молодых людей и учитывать их законные опасения об их будущем. Доклад о народонаселении мира в 2025 смещает фокус с количества детей на реализацию репродуктивных устремлений и устранение барьеров, которые мешают людям иметь столько детей, сколько они хотят, а не на достижение конкретных показателей рождаемости. Это свидетельствует о том, что снижение рождаемости обусловлено препятствиями на пути реализации репродуктивных прав: выбирать, когда и сколько детей иметь,» – подчеркнул г-н Кемал Гошлыев, Глава Представительства ЮНФПА в Туркменистане.

Доклад ЮНФПА подчеркивает, что расширение выбора, а не его ограничение, — это наилучший способ решения этих проблем, способствующий реализации личных устремлений, прав человека и гендерного равенства. Среди решений, выделенных в докладе, следующие: гибкость на рабочем месте в отношении женщин, доступный уход за детьми, доступность средних школ и дошкольных учреждений, доступное жилье, устранение устаревших норм, которые преимущественно возлагают бремя воспитания детей на плечи женщин, а также обеспечение качественных услуг в области здоровья для всех, поддерживающих право человека на свободный и ответственный выбор в вопросах семьи.

Для стран Центральной Азии, включая Туркменистан, доклад подчеркивает уникальную демографическую возможность, обусловленную устойчивым ростом населения и его молодостью.

Однако, для реализации демографического дивиденда необходимы стратегические инвестиции в человеческий капитал, расширение прав и возможностей женщин и девочек, обеспечение доступности рабочих мест, а также укрепление систем социальной поддержки .

ЮНФПА подтверждает свою всестороннюю поддержку в создании среды, где каждый человек сможет реализовать свои личные устремления и права иметь столько детей, сколько он хочет и когда хочет, строя общества, которые являются устойчивыми, процветающими и инклюзивными для всех.

Также, в рамках Всемирного дня народонаселения состоялась выставка акварельных работ художественного конкурса, проведенного Представительством ЮНФПА в Туркменистане. Конкурс, прошедший под темой «Семья начинается с желания и поддержки», призван был отразить центральные идеи Доклада SWOP 2025 о преодолении барьеров на пути реализации семейных устремлений. Все представленные работы были торжественно представлены во время мероприятия, а победители награждены призами. Призеры поделились своим вдохновением и рассказали о том, что подтолкнуло их к созданию этих ярких произведений, подчеркивая важность поддержки и выбора для каждой семьи.

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Ознакомиться с полным текстом доклада SWOP 2025 на английском и русском языках можно по следующим ссылкам: