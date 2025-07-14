ЕС и Центральная Азия укрепляют стратегическое партнерство на 12-м диалоге высокого уровня в Душанбе

11 июля 2025 года – Европейский союз (ЕС) и страны Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — собрались в Душанбе, Таджикистан, для проведения 12-го диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности, укрепляя свое растущее стратегическое партнерство, сообщает представительство ЕС в Таджикистане.

Встреча, состоявшаяся 11 июля, последовала за 20-й министерской встречей ЕС-Центральная Азия в Ашхабаде 27 марта 2025 года и первым саммитом ЕС-Центральная Азия в Самарканде 4 апреля 2025 года, которые вывели отношения на стратегический уровень.

Заседание возглавил Олоф Скуг, Заместитель Генерального секретаря Европейской службы внешних действий по политическим вопросам. В ходе Диалога приняли участие Медер Абакиров, Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики, Исматулло Насредин, Заместитель министра иностранных дел Таджикистана, Музаффар Мадрахимов, Заместитель министра иностранных дел Узбекистана, Станислав Василенко, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана, и Аймырат Гочмурадов, Посол Туркменистана в Таджикистане.

Обсуждения были сосредоточены на актуальных проблемах глобальной и региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане. Участники рассмотрели прогресс в реализации Совместной дорожной карты по углублению связей между ЕС и Центральной Азией, в частности, ключевое направление 4, сосредоточенное на решении проблем безопасности.

В ходе диалога была подчеркнута необходимость активизации сотрудничества для противодействия таким возникающим угрозам, как дезинформация, кибератаки и гибридные угрозы, которые оба региона признают критически важными для своей стабильности и экономического развития в условиях турбулентного геополитического ландшафта.

Ключевые темы включали укрепление регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом, борьбу с насильственным экстремизмом, управление границами, незаконный оборот наркотиков, управление водными ресурсами и связь. ЕС подтвердил свою приверженность поддержке Центральной Азии в решении этих проблем.

Первый диалог ЕС-Центральная Азия по борьбе с терроризмом

10 июля в Душанбе также состоялся первый диалог ЕС-Центральная Азия по борьбе с терроризмом, что стало важным шагом в углублении сотрудничества в области безопасности. На встрече был рассмотрен широкий спектр вопросов борьбы с терроризмом, включая оценку угроз, борьбу с радикализацией, судебное преследование и реинтеграцию возвращающихся лиц, а также противодействие пропаганде насилия в Интернете.

Стороны подчеркнули важность того, чтобы усилия по борьбе с терроризмом основывались на верховенстве закона и уважении прав человека.

В ходе диалога также рассматривались возможности сотрудничества с третьими странами и на многосторонних форумах, что способствовало более широкому подходу к глобальным вызовам безопасности. ЕС назвал обсуждения конструктивными и объявил, что следующий диалог по борьбе с терроризмом состоится в Брюсселе. ///nCa, 14 июля 2025 г.