Национальный Лидер Туркменистана определил ключевые задачи по подготовке к Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Авазе

13 июля 2025 г, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл совещание Организационного государственного комитета, посвящённое проведению Третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в Национальной туристической зоне «Аваза» в период 4–8 августа нынешнего года.

В ходе него были рассмотрены вопросы проведения программных мероприятий международного форума.

В совещании приняли участие члены Правительства, руководители министерств и ведомств.

Выступая на совещании, Национальный Лидер отметил, что на полях конференции LLDC3 намечено проведение множества мероприятий политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной направленности.

Семь направлений конференции

Конференция, которая будет продолжаться пять дней, охватит семь основных направлений:

церемонии открытия и закрытия международной Конференции, а также пленарные сессии; пять тематических «круглых столов» высокого уровня; семь форумов высокого уровня, а именно министерскую встречу по сотрудничеству «Юг–Юг», парламентский форум, форум частного сектора, форум гражданского общества, молодёжный форум, встречу женщин-руководителей, мероприятие по связи; сопутствующие мероприятия, проводимые странами-участницами Конференции, международными организациями и учреждениями, а также туркменской стороной, в числе которых мероприятия, посвящённые наземному транспорту и связи, Международному году мира и доверия, молодёжной политике, устойчивой энергетике, циркулярной экономике; тематические выставки в зданиях, где пройдут Конференция и сопутствующие мероприятия, включая те, что будут организованы туркменской стороной; национальные дни центральноазиатских государств, а также торжественный концерт деятелей культуры и мастеров искусств в их рамках; официальный банкет в честь участников Конференции от имени Правительства Туркменистана.

Как отмечалось, в конференции ожидается участие глав 32 государств, в том числе их правительств, а также заинтересованных стран-членов ООН, Генерального секретаря самой Организации и его заместителей. Помимо них, предусматривается прибытие руководителей и представителей ряда международных и региональных структур, законодательных органов, финансовых институтов, общественных объединений и частного сектора.

Задачи по организации конференции LLDC3

Гурбангулы Бердымухамедов определил предстоящие задачи, касающиеся организации Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и параллельных мероприятий.

В числе общих задач были обозначены:

строгий контроль за исполнением положений соответствующего Постановления Президента Туркменистана;

обеспечение выполнения туркменской стороной программы ООН в соответствии с Соглашением, подписанным между Правительством Туркменистана и ООН;

завершение строительства, монтажа, благоустройства, ремонта, поддержания чистоты и ухода за зелёными зонами в городе Туркменбаши, Туркменбашинском международном аэропорту, Национальной туристической зоне «Аваза»;

составление программы церемонии открытия и закрытия международной Конференции совместно с Секретариатом ООН;

определение состава туркменской делегации для участия в совещаниях в формате «круглого стола» и форумах высокого уровня;

разработка краткой концепции и программы сопутствующих мероприятий, которые будут организованы туркменской стороной, и обеспечение их регистрации через ООН;

составление списка и видов выставок туркменской стороны в зданиях проведения Конференции и параллельных мероприятий, а также назначение ответственным за них Торгово-промышленную палату;

разработка концепции и программы торжественного концерта деятелей культуры и мастеров искусств в рамках национальных дней центральноазиатских государств, обеспечение их регистрации через ООН, назначение ответственными за мероприятия в ходе национальных дней министерств культуры, торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Национальный Лидер дал подробные указания по подготовке к предстоящей Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Он подчеркнул важность традиционного туркменского гостеприимства при встрече гостей в Международном аэропорту, поручив назначить официальных представителей для встречи делегаций и организовать координацию с региональными администрациями. Особое внимание уделено транспортному обеспечению, включая проверку технического состояния всех задействованных транспортных средств, организацию дежурства машин скорой помощи и разработку четкого расписания автобусов.

Герой-Аркадаг также поручил благоустроить городские дороги, которые будут использоваться во время Конференции, включая размещение приветственных девизов и изображений с использованием современных технологий, а также обеспечение надлежащего освещения. Он уделил внимание и размещению гостей в отелях, требуя обеспечить условия для высококлассного обслуживания, а также бесперебойную работу медицинских и торговых пунктов.

Кроме того, были даны указания по продовольственному обеспечению делегаций в местах их проживания и проведения мероприятий, а также по высококлассному медицинскому обслуживанию.

Герой-Аркадаг особо выделил важность поддержания общественного правопорядка и безопасности на протяжении всего мероприятия, возложив контроль на военные и правоохранительные органы.

Отчеты Вице-премьеров

Заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р. Мередов выразил благодарность за рекомендации и заверил в приложении всех усилий для надлежащего выполнения указаний и организации круглых столов. Мередов также сообщил о подписании Соглашения с ООН по проведению конференции и о подготовке административного здания и волонтеров. Герой-Аркадаг дал рекомендации по программе церемоний открытия и закрытия, а также по концепции мероприятий от туркменской стороны.

Вице-премьер Б. Аманов представил программу проведения конференции Аркадаг подчеркнул необходимость скоординированной работы всех служб для успешной организации, особенно отметив важность высокоуровневой встречи гостей.

Вице-премьер Б. Аннамаммедов доложил о ходе строительных и ремонтных работ в Национальной туристической зоне «Аваза», где особое внимание уделяется благоустройству дорог.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б. Сейидова представила информацию о культурной программе Конференции. Герой-Аркадаг подчеркнул важность комплексного и качественного освещения международного форума в СМИ. Он также дал рекомендации по организации культурно-гуманитарных мероприятий, включая концерт дружбы и фестиваль национальных блюд.

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По завершении совещания, Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел униформу, предназначенную для волонтёров, принимающих участие в международных мероприятиях.

Подчёркивалось, что одежда волонтёров должна соответствовать современным требованиям и природно-климатическим условиям данного региона. Украшения и надписи на одежде также должны обращать на себя внимание. При этом большое внимание следует уделить цветовой гамме формы. Были также изложены соответствующие требования к производству одежды для врачей, телеоператоров и других работников сферы услуг.

Также Аркадаг ознакомился с видами оформления пассажирских автобусов, которые будут курсировать в дни проведения международной Конференции. ///nCa, 14 июля 2025 г.