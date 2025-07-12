В Туркменистане созданы новые министерства транспорта и связи, введена должность вице-премьера по транспортно-коммуникационному комплексу

В ходе расширенного заседания Кабинета Министров Туркменистана 1 июля 2025 г, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о решении, касающегося масштабной реорганизации транспортно-коммуникационного сектора страны.

В рамках реформ учреждён ряд новых министерств и государственных служб, а также введена должность заместителя Председателя Кабинета Министров по транспортно-коммуникационному комплексу.

В соответствии с Указом Президента, в результате преобразований на базе профильных агентств образованы следующие ведомства:

Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана (на базе агентства «Türkmendemirýollary»)

(на базе агентства «Türkmendemirýollary») Министерство связи Туркменистана (на базе агентства «Türkmenaragatnaşyk»)

(на базе агентства «Türkmenaragatnaşyk») Министерство автомобильного транспорта Туркменистана (на базе агентства «Türkmenawtoulaglary»)

(на базе агентства «Türkmenawtoulaglary») Государственная служба «Türkmenhowaýollary» (ранее агентство, теперь получает статус госслужбы)

(ранее агентство, теперь получает статус госслужбы) Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана (также преобразована из агентства)

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что создание новых министерств и отраслевых ведомств призвано содействовать повышению эффективности работы данного сектора.

В соответствии с новыми управленческими изменениями Президент страны утвердил ряд назначений:

Мамметхан Чакыев назначен заместителем Председателя Кабинета Министров по транспортно-коммуникационному комплексу с испытательным сроком на шесть месяцев.

Акмаммедов Маммет — министр железнодорожного транспорта Туркменистана

Аннадурдыев Бегенч — министр автомобильного транспорта Туркменистана

Худайгулыев Хаджымырат — министр связи Туркменистана (испытательный срок — 6 месяцев)

Сабуров Довран — председатель Государственной службы «Türkmenhowaýollary»

Шаназаров Азат — председатель Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана

Обращаясь к новоназначенному вице-премьеру М. Чакыеву, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости:

Увеличения объёмов пассажирских и грузовых перевозок

Улучшения качества предоставляемых услуг в сфере транспорта

Активизации работ по модернизации железнодорожных трасс

Повышения пропускной способности железнодорожной сети

Отдельно была подчёркнута важность развития транзитных и экспортных перевозок по международным автомобильным маршрутам, а также реконструкции аэропортов, систематической модернизации авиапарка, открытия новых внутренних и международных авиарейсов по экономически обоснованным направлениям, модернизации коммуникационного сектора.

Глава государства поручил максимально задействовать потенциал Международного морского порта Туркменбаши и Судостроительного и судоремонтного завода «Balkan». ///nCa, 12 июля 2025 г.