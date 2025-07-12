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В Туркменистане созданы новые министерства транспорта и связи, введена должность вице-премьера по транспортно-коммуникационному комплексу

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В ходе расширенного заседания Кабинета Министров Туркменистана 1 июля 2025 г, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о решении, касающегося масштабной реорганизации транспортно-коммуникационного сектора страны.

В рамках реформ учреждён ряд новых министерств и государственных служб, а также введена должность заместителя Председателя Кабинета Министров по транспортно-коммуникационному комплексу.

В соответствии с Указом Президента, в результате преобразований на базе профильных агентств образованы следующие ведомства:

  • Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана (на базе агентства «Türkmendemirýollary»)
  • Министерство связи Туркменистана (на базе агентства «Türkmenaragatnaşyk»)
  • Министерство автомобильного транспорта Туркменистана (на базе агентства «Türkmenawtoulaglary»)
  • Государственная служба «Türkmenhowaýollary» (ранее агентство, теперь получает статус госслужбы)
  • Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана (также преобразована из агентства)

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что создание новых министерств и отраслевых ведомств призвано содействовать повышению эффективности работы данного сектора.

В соответствии с новыми управленческими изменениями Президент страны утвердил ряд назначений:

  • Мамметхан Чакыев назначен заместителем Председателя Кабинета Министров по транспортно-коммуникационному комплексу с испытательным сроком на шесть месяцев.
  • Акмаммедов Маммет — министр железнодорожного транспорта Туркменистана
  • Аннадурдыев Бегенч — министр автомобильного транспорта Туркменистана
  • Худайгулыев Хаджымырат — министр связи Туркменистана (испытательный срок — 6 месяцев)
  • Сабуров Довран — председатель Государственной службы «Türkmenhowaýollary»
  • Шаназаров Азат — председатель Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана

Обращаясь к новоназначенному вице-премьеру М. Чакыеву, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости:

  • Увеличения объёмов пассажирских и грузовых перевозок
  • Улучшения качества предоставляемых услуг в сфере транспорта
  • Активизации работ по модернизации железнодорожных трасс
  • Повышения пропускной способности железнодорожной сети

Отдельно была подчёркнута важность развития транзитных и экспортных перевозок по международным автомобильным маршрутам, а также реконструкции аэропортов, систематической модернизации авиапарка, открытия новых внутренних и международных авиарейсов по экономически обоснованным направлениям, модернизации коммуникационного сектора.

Глава государства поручил максимально задействовать потенциал Международного морского порта Туркменбаши и Судостроительного и судоремонтного завода «Balkan».  ///nCa, 12 июля 2025 г.

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