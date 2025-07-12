В Туркменистане созданы новые министерства транспорта и связи, введена должность вице-премьера по транспортно-коммуникационному комплексу

В ходе расширенного заседания Кабинета Министров Туркменистана 1 июля 2025 г, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о решении, касающегося масштабной реорганизации транспортно-коммуникационного сектора страны.
В рамках реформ учреждён ряд новых министерств и государственных служб, а также введена должность заместителя Председателя Кабинета Министров по транспортно-коммуникационному комплексу.
В соответствии с Указом Президента, в результате преобразований на базе профильных агентств образованы следующие ведомства:
- Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана (на базе агентства «Türkmendemirýollary»)
- Министерство связи Туркменистана (на базе агентства «Türkmenaragatnaşyk»)
- Министерство автомобильного транспорта Туркменистана (на базе агентства «Türkmenawtoulaglary»)
- Государственная служба «Türkmenhowaýollary» (ранее агентство, теперь получает статус госслужбы)
- Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана (также преобразована из агентства)
Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что создание новых министерств и отраслевых ведомств призвано содействовать повышению эффективности работы данного сектора.
В соответствии с новыми управленческими изменениями Президент страны утвердил ряд назначений:
- Мамметхан Чакыев назначен заместителем Председателя Кабинета Министров по транспортно-коммуникационному комплексу с испытательным сроком на шесть месяцев.
- Акмаммедов Маммет — министр железнодорожного транспорта Туркменистана
- Аннадурдыев Бегенч — министр автомобильного транспорта Туркменистана
- Худайгулыев Хаджымырат — министр связи Туркменистана (испытательный срок — 6 месяцев)
- Сабуров Довран — председатель Государственной службы «Türkmenhowaýollary»
- Шаназаров Азат — председатель Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана
Обращаясь к новоназначенному вице-премьеру М. Чакыеву, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости:
- Увеличения объёмов пассажирских и грузовых перевозок
- Улучшения качества предоставляемых услуг в сфере транспорта
- Активизации работ по модернизации железнодорожных трасс
- Повышения пропускной способности железнодорожной сети
Отдельно была подчёркнута важность развития транзитных и экспортных перевозок по международным автомобильным маршрутам, а также реконструкции аэропортов, систематической модернизации авиапарка, открытия новых внутренних и международных авиарейсов по экономически обоснованным направлениям, модернизации коммуникационного сектора.
Глава государства поручил максимально задействовать потенциал Международного морского порта Туркменбаши и Судостроительного и судоремонтного завода «Balkan». ///nCa, 12 июля 2025 г.