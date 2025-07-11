Казахстан и Афганистан усилят связуемость между Центральной и Южной Азией – подписан меморандум о строительстве железной дороги Тургунди-Герат

Министерство транспорта Республики Казахстан и Министерство общественных работ Афганистана подписали Меморандум о взаимопонимании, определяющий основные принципы строительства и эксплуатации железной дороги, соединяющей Центральную и Южную Азию.

Документ был подписан в Кабуле по итогам переговоров между Заместителем Премьер-министра – Министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу и Заместителем Премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.

Речь идет о строительстве железной дороги Тургунди-Герат, которая станет частью Трансафганского маршрута. По оценке офиса Барадара, объем инвестиций в проект составит порядка 500 миллионов долларов США.

В рамках визита Мурат Нуртлеу провел отдельные встречи с Министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки и Министром промышленности и торговли Нуриддином Азизи. Значимое место в повестке дня переговоров заняли вопросы торгово-экономического и логистического сотрудничества.

Стороны обсудили развитие эффективной транспортно-логистической инфраструктуры, включая Трансафганский маршрут, который станет ключевым элементом для обеспечения устойчивой и взаимовыгодной торговли в регионе. Казахстан подтвердил намерение инвестировать в строительство железной дороги Тургунди-Герат, которая обеспечит грузоперевозки в направлении пакистанских портов.

Кроме того, Нуртлеу подчеркнул заинтересованность казахстанских компаний в участии в крупных инфраструктурных проектах на территории Афганистана.

«Афганистан стал для нас важным партнером, с которым мы активно развиваем торгово-экономические отношения. Наша цель – увеличить товарооборот до 3 миллиардов долларов США», – заявил министр иностранных дел Казахстана.

По его словам, Казахстан готов увеличить поставки сельскохозяйственной продукции, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и продукции химической промышленности. В свою очередь, Казахстан предложил организовать поставки афганской продукции – свежих и сушеных фруктов, минеральной воды и безалкогольных напитков – в западные регионы страны через пограничный город Тургунди и территорию Туркменистана. Это позволит казахстанским потребителям получать качественную продукцию в межсезонье, а афганским фермерам – расширить рынки сбыта. ///nCa, 11 июля 2025 г.