Детский шахматный турнир во Французском институте в Туркменистане

После успешного проведения первого турнира в марте, организованного Туркменской шахматной федерацией и Французским институтом в Туркменистане, утром во вторник, 12 июля, в Институте прошёл второй турнир, специально для детей. Это мероприятие состоялось незадолго до празднования французского национального дня — 14 июля — и Всемирного дня шахмат — 20 июля.

Турнир, проходивший в блиц-формате, был открыт только для участников с рейтингом FIDE ниже 1600 и включал две возрастные категории: до 18 лет и до 12 лет. В категории до 18 лет победителем стал Ахмед Джанбеков, а среди младших — Жасмин Рахмедова. Три лучших участника в каждой категории получили медали, сертификаты и призы от организаторов и спонсоров – компаний «Халк Хазына» (Petro Canada) и «Ресми кепил».

Это мероприятие вновь подтвердило успешное сотрудничество между Французским институтом в Туркменистане и Туркменской шахматной федерацией, которые уже в течение двух лет проводят регулярные шахматные встречи дважды в месяц на базе Института. ///Французский Институт в Туркменистане