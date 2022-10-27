News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » OGT-2022: Европейские перспективы туркменского газа

OGT-2022: Европейские перспективы туркменского газа

By

«Туркменистан является ключевым игроком на мировой энергетической арене, имеет большие перспективы поставок природного газа в европейском направлении», – заявил в своем выступлении на пленарной сессии OGT-2022 государственный министр – председатель Государственного Концерна «Туркменгаз» Батыр Аманов. Учитывая большой спрос на природный газ на мировом рынке ГК «Туркменгаз» готов к сотрудничеству для дальнейшей диверсификации маршрутов и поставок…

This content is for Half Yearly Subscription, Monthly Subscription, Quarterly Subscription, and Yearly Subscription members only.
Login Join Now

Related Posts

Sovrn
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan