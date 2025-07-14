Узбекский комбинат технологических металлов (ТМК) активизирует международное сотрудничество

Узбекский комбинат технологических металлов (ТМК) впервые осуществил экспорт металлического рения чистотой 99,9% на основе контракта, подписанного с эстонской компанией «VLCor Baltic OU».

Это означает фактическое начало экспорта этого тугплавого металла из Узбекистана.

Рений считается всемирно признанным стратегическим металлом, используемым в сложных технологиях, аэрокосмической промышленности и производстве высокотемпературных суперсплавов.

Общий объём экспорта ТМК за первое полугодие 2025 года составил 21,3 миллиона долларов (рост на 118%).

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В Ташкенте состоялась официальная встреча между представителями Узбекского комбината технологических металлов (ТМК) и китайской компании PPP (Hong Kong) Ltd.

В ходе переговоров представители ТМК проинформировали о текущей деятельности предприятия и перспективных инвестиционных проектах, подчеркнув наличие широких возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание было уделено инвестиционному климату в Узбекистане и инициативе по созданию совместного предприятия в области переработки критически важных видов сырья.

В свою очередь, представители PPP (Hong Kong) Ltd. отметили, что компания обладает передовыми технологиями переработки хрома, никеля и кобальта, а также опытом производства высокочистой продукции на их основе. Была выражена заинтересованность в сотрудничестве по организации в Узбекистане производства чистого хрома с использованием отечественного хромсодержащего сырья.

PPP (Hong Kong) Ltd. – международная компания, зарегистрированная в Гонконге и специализирующаяся на стратегических металлах, включая хром, никель и кобальт. География деятельности охватывает рынки Китая, ОАЭ, Южной Африки, Индии, Египта и Казахстана.

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АО «Узбекский комбинат технологических металлов» и ведущая китайская инжиниринговая компания «China Aluminum International Engineering Co., Ltd.» (Chalieco) подписали стратегически важные соглашения.

В частности, заключён договор на модернизацию цеха гидрометаллургии вольфрама, а также подписан меморандум о сотрудничестве в сфере внедрения передовых технологических решений.

Chalieco является дочерней структурой одной из крупнейших государственных корпораций Китая – «Aluminum Corporation of China» (Chinalco). Основанная в 2003 году компания предоставляет услуги в формате EPC, занимается разработкой инновационных технологий и производством высокотехнологичного оборудования. ///ИА «Дунё»