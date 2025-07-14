Встреча Посла Франции с преподавателями французского языка в Ашхабаде

14 июля 2025 года, в день национального праздника Франции – День взятия Бастилии, во Французском Институте в Ашхабаде состоялась значимая встреча, подчеркнувшая растущее значение французского языка в образовательной системе Туркменистана. Посол Франции в Туркменистане Филипп Мерлен провёл беседу с преподавателями французского языка.

Символичная дата проведения мероприятия – 14 июля – стала дополнительным подтверждением прочности отношений между двумя странами и важности культурного обмена.

Французский язык сегодня занимает заметное место в образовании Туркменистана. Он активно преподается в средних школах с углубленным изучением иностранных языков, а также в высших учебных заведениях гуманитарного профиля. Наблюдается постоянный рост числа студентов и школьников, выбирающих французский язык для изучения.

Помимо этого, активно развиваются программы обмена студентами и преподавателями с франкоязычными странами. Эти инициативы играют ключевую роль в дальнейшем распространении французского языка и культуры в Туркменистане, способствуя взаимопониманию и укреплению двусторонних связей. ///nCa, 14 июля 2025 г.