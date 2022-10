Поставки природного газа из Туркменистан в Китай превысили 340 млрд.кубометров газа. Об этом в своем выступлении заявил президент CNPC Хоу Цицзюн в своем выступлении на открытии международной конференции “Нефть и Газ Туркменистана 2022” в среду, 26 октября. Общая стоимость газовой торговли превысила 60 млрд.долл.США, что придало мощный импульс экономическим отношениям между двумя странами, подчеркнул глава…

