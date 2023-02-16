Строительство оставшегося участка газопровода Решт-Челавенд будет завершено через 2-3 месяца – Это увеличит объемы транспортировки газа между Ираном и Азербайджаном на 5,5 млрд кубометров

«Оставшийся участок газопровода Решт-Челавенд будет завершен в течение 2-3 месяцев», – заявил представитель министерства нефти Ирана в беседе с nCa в Ашхабаде 15 февраля 2023 года.

Это сравнительно небольшой трубопровод длиной 150 км, диаметром 42 дюйма и суточной пропускной способностью 15 миллионов кубометров (5,5 миллиарда кубометров в год).

Трубопровод предоставляет самый короткий маршрут доставки российского газа в Иран через территорию Азербайджана.

Кроме того, данный газопровод может сыграть несколько ролей:

Он может быть использован для импорта газа из России для использования в Иране в соответствии с существующим соглашением между “Газпромом” и Иранской национальной нефтяной корпорацией (NIOC).

Он может помочь увеличить объемы газового свопа между Ираном и Туркменистаном для поставок в Азербайджан или последующего подключения к Южному газовому коридору, идущему в направлении Европы; существует прямая связь с трубопроводом Сарахс-Нека-Решт, по которому туркменские объемы поступают в Иран

Он может стать одним из сегментом цепи газового свопа “Газпрома” в Южную Азию через территорию Ирана

Завершение строительства трубопровода Решт-Челавенд было отложено на несколько месяцев из-за нескольких уровней санкций в отношении Ирана. /// nCa, 16 февраля 2023 г.