Туркменистан прочно удерживает позиции крупнейшего поставщика газа в Китай

Туркменистан поставил в августе текущего года в КНР 2,9 млрд.кубометров газа, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни.

Таким образом, с начала года Туркменистан остается крупнейшим поставщиком голубого топлива в Поднебесную. На втором месте располагается Россия с поставками в объеме 2,4 млрд.кубометров и Австралия, отправившая 2,278 млрд кубометров газа в КНР.

В целом в августе Китай закупил около 13,2 млрд кубометров. При этом поставки трубопроводного газа выросли на 10% до максимума, составив 5,5 млрд кубометров.

В ходе встречи с туркменским лидером на полях саммита ШОС в Самарканде в прошлом месяце Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал идею туркменской стороны о строительстве четвертой линии газопровода Туркменистан-Китай. ///nCa, 25 октября 2022 г.