В 2023 году “Газпром” закупит у Туркменистана 5 млрд.кубометров газа

Российский “Газпром” закупит у Туркменистана 5 миллиардов кубометров газа в 2023 году. Об этом стало известно из надежных источников, осведомленных о ситуации.

Поставки газа из Туркменистана в Россию возобновились в 2019 году. Срок действия существующего контракта истекает в июне 2024 года.

Согласно сделке предусматривается ежегодный экспорт туркменского газа в Россию в объеме 5,5 миллиарда кубометров.

В 2019 году в РФ было отгружено 4 млрд. кубометров, в 2020 году объем поставок увеличился до 4,7 млрд. кубометров, в 2021 году – экспорт удвоился до 10 млрд. кубометров.

В августе этого года Президент Сердар Бердымухамедов и председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер в ходе встречи в Ашхабаде обсудили вопросы, касающиеся закупок российским холдингом туркменского газа по действующему контракту и расширения сотрудничества в этой области на долгосрочной основе. ///nCa, 11 декабря 2022 г.