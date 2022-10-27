«Туркменистан благодаря своему выгодному геополитическому положению динамичному развитию национальной экономики, богатейшим залежам углеводородов является одним из крупнейших игроков на мировом энергетическом рынке», – констатировал в своем выступлении на пленарной сессии OGT-2022 государственный министр – председатель Государственного Концерна «Туркменгаз» Батыр Аманов. Как отмечалось, богатства туркменских недр наглядно иллюстрирует практически нетронутые разработки месторождений, расположенные на значительных частях…
Home » OGT-2022: Углеводородные ресурсы Туркменистана оцениваются в 71 млрд.тонн нефтяного эквивалента