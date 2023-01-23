Узбекистан экспортировал в Китай газ на 1,07 млрд.долл. США в 2022 году

В 2022 году объем поставок трубопроводного газа из Узбекистана в Китай составил 1,07 миллиарда долларов, что на 33,9% больше, чем в 2021 году. В “Gazeta.uz ” обратили внимание на информацию Главного таможенного управления Китайской Народной Республики.

Стоимость экспорта увеличилась на 33,9% по сравнению с 2021 годом (799 миллионов долларов).

В то же время, по данным Агентства статистики при Президенте Узбекистана, за 12 месяцев Узбекистан экспортировал газа на сумму 910,9 миллиона долларов. Кыргызстан сообщил, что импортировал из Узбекистана газ на сумму около 5,2 миллиона долларов. Таким образом, большая часть узбекского газа (около 905,7 млн долларов) направляется в Китай.

В то же время статистические данные китайской стороны на 18,2% выше, чем у Узбекистана. “Gazeta.uz ” ранее сообщала о различиях в газовой статистике. Если в декабре, по данным Агентства статистики, Узбекистан экспортировал газа всего на 39,6 миллиона долларов, то китайская сторона сообщила об импорте газа на сумму 114,2 миллиона долларов.

Агентство также сообщило, что Узбекистан не экспортировал газ в декабре, в то время как Китай импортировал газ на сумму 40,1 миллиона долларов.

Комментируя данную тему, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов подчеркнул, что Китай включил в свои статистические данные стоимость транзиту туркменского газа через Узбекистан.

Среди других поставщиков трубопроводного газа в Китай, Туркменистан по-прежнему лидирует с поставками в размере 10,25 миллиарда долларов (+51%).

Россия находится на втором месте, за ней следуют Мьянма (поставки увеличилась на 1,3% до 1,43 млрд долларов), Казахстан (поставки снизились на 4% до 1,08 млрд долларов) и Узбекистан. ///nCa, 23 января 2023 г.