Форум ООН обратил внимание на продолжающиеся кризисы, которые препятствуют достижению ЦУР в Северной и Центральной Азии

6 октября в Алматы начал свою работу Шестой многосторонний форум Северной и Центральной Азии по достижению целей в области устойчивого развития. Участники подчеркнули необходимость выработки комплексных мер в экологическом, социальном и экономическом секторах для обеспечения реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

«Последние события показывают, что период кризисов далек от завершения. Усилиям по восстановлению после COVID-19 в Северной и Центральной Азии помешал геополитический кризис, за которым последовали более высокие цены на энергоносители, инфляция, сокращение доходов от денежных переводов, а также перебои с морскими и наземными грузоперевозками», – заявила Армида Салсия Алишахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), открывая форум.

Северная и Центральная Азия по текущим оценкам не сможет достичь Целей в области устойчивого развития к 2030 году. В условиях пандемии COVID-19 в субрегионе было зафиксировано растущее неравенство. Сохраняется неравенство в доступе к образованию, в то время как в отношении нескольких целей, связанных с охраной окружающей среды наблюдаются тенденции к регрессу.

«Сегодня мы сталкиваемся с множеством региональных вызовов, решение которых может приблизить нас к достижению ЦУР к 2030 году. Поэтому мы должны объединить наши усилия для разработки более эффективных мер и практических решений на благо каждой страны Центральной Азии» – отметил Абзал Абдикаримов, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Более 270 официальных лиц и других заинтересованных сторон из 34 стран Азиатскотихоокеанского региона принимают участие в Форуме, для того чтобы поделиться своими взглядами и дать рекомендации о том, как ускорить прогресс в достижении ЦУР 6 (чистая вода и санитария), ЦУР 7 (доступная и чистая энергия), ЦУР 9 (промышленность, инновации и инфраструктура), ЦУР 11 (устойчивые города и сообщества) и ЦУР 17 (партнерство для достижения Целей).

Гви-Йеоп Сон, региональный директор Бюро ООН по координации вопросов развития в Европе и Центральной Азии, заявила: «Страны не могут работать изолированно, для того чтобы решать проблемы, с которыми они сталкиваются. Укрепление связей между странами в плане транспорта, торговли и энергетической инфраструктуры имеет большое значение. Партнерские взаимоотношения между группами стран по всему миру продемонстрировали, что более тесная интеграция — это путь к процветанию».

Ожидается, что в ходе тематических сессий участники разработают конкретные рекомендации, в частности, по укреплению трансграничного сотрудничества в целях экологически безопасного управления пресноводными ресурсами; дальнейшие инвестиции в исследования и научной разработки, цифровую трансформацию и технологические решения для стимулирования инноваций; а также рассмотрение тенденций роста населения, чтобы сделать города и населенные пункты инклюзивными, безопасными, жизнестойкими и устойчивыми.

Материалы субрегиональной встречи текущего года также будут использованы в работе Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию (APFSD) и глобального политического форума высокого уровня (HLPF) в 2023 году.///ЭСКАТО ООН, 6 октября