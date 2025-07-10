Туркменистан и ООН подписали соглашение о проведении международной конференции LLDC3

8 июля 2025 года между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций состоялось подписание соглашения о порядке организации Третьей конференции ООН по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDC3).

Документ был подписан в онлайн-формате министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и заместителем Генерального секретаря ООН, Высоким представителем по вопросам наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных государств Рабаб Фатимой.

«Для меня большая честь подписать соглашение со страной, принимающей LLDC3, с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Это важная веха на пути к Авазе. Благодарна Туркменистану за приверженность и сильное руководство. LLDC3 станет решающим моментом для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю», – подчеркнула Рабаб Фатима.

Конференция LLDC3 обещает стать поворотным моментом в глобальном диалоге по поддержке государств, испытывающих географические ограничения в доступе к морским портам и торговым путям.

Согласно Постановлению Президента Туркменистана, мероприятия высокого уровня пройдут с 4 по 8 августа текущего года в Национальной туристической зоне «Аваза». Подготовка к форуму набирает обороты, и ожидается широкое участие международных делегаций, экспертов и представителей ООН.

Конференция призвана выработать стратегические решения, направленные на устойчивое развитие стран категории LLDC. Туркменистан, проявляя лидерские качества и дипломатическую инициативу, в очередной раз подчеркивает свою приверженность глобальным ценностям сотрудничества и устойчивого будущего. ///nCa, 10 июля 2025 г.