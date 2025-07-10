Аваза готовится к Конференции ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

9 июля 2025 г., Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Балканский велаят посетил Конгресс-центр в Национальной туристической зоне «Аваза», где пройдут мероприятия третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Национальный Лидер подчеркнул важность соответствия здания Конгресс-центра его статусу центра деловой и политической активности. Он отметил необходимость создания условий для эффективной работы иностранных представителей, а также слаженной организации всех процессов в соответствии с международными стандартами. Особое внимание было уделено оформлению помещений Центра, системе подсветки и оснащению новейшими технологиями для проведения переговоров, встреч и работы СМИ.

В ходе визита Национальный Лидер совершил морскую прогулку по акватории, ознакомившись с ходом работ по благоустройству Национальной туристической зоны «Аваза». Территория зоны последовательно расширяется, здесь ускоренными темпами продолжается развитие социальной инфраструктуры. Бердымухамедов дал рекомендации по ускорению ремонтно-строительных работ, уделяя внимание декоративному оформлению зданий, освещению и экологической обстановке региона.

На месте проведения международного форума Национальному Лидеру были представлены проекты ремонта объектов культурно-гуманитарного назначения, включая театрализованные морские фонтаны, чайханы, игровые площадки, мраморные фигуры, системы освещения и сценическое оформление. Герой-Аркадаг внёс коррективы и подчеркнул, что культурная программа форума, включая уникальный фестиваль дружбы, должна отражать национальные принципы и стратегию нейтралитета Туркменистана. Оформление зоны отдыха, её освещение и экология должны гармонично сочетаться, создавая атмосферу мира и согласия.

Гурбангулы Бердымухамедов также осмотрел ряд отелей Авазы, подготовленных для участников Конференции ООН. Национальный Лидер подчеркнул важность гостеприимства в соответствии с туркменскими традициями, а также благоустройства прилегающих территорий и зелёных зон.

На рабочем совещании с руководителями ведомств обсуждались вопросы повышения темпов строительно-ремонтных работ и их выполнения в установленные сроки.

Герой-Аркадаг акцентировал внимание на необходимости качественного освещения форума в СМИ, включая публикации, теле- и радиопередачи, посвящённые его историческому значению.

Пожелав успехов в подготовке к международному форуму, Национальный Лидер продолжил рабочий визит в Балканский велаят. ///nCa, 10 июля 2025 г.