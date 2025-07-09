«Дети Содружества» в Минске: Беларусь объединила молодежь СНГ ради общей истории и будущего



7 июля в Минске, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялось торжественное открытие X Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества». Мероприятие собрало школьников из Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также парламентариев и организаторов форума.

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова тепло поприветствовала участников, отметив расширяющуюся географию форума. «На протяжении многих лет этот форум принимал Кыргызстан, Узбекистан, Россия. Сегодня мы с радостью принимаем ребят в Беларуси. Мы хотим, чтобы вы познакомились с историей нашей страны», — подчеркнула она. Кочанова также отметила важность дружеских отношений между парламентами стран Содружества и поблагодарила коллег за участие их делегаций.

«Мы точно понимаем — молодежь должна дружить и общаться, потому что это будущее наших стран. И от того, насколько вы сегодня будете вместе помнить и чтить нашу общую историю, настолько будут дружеские и добрые отношения между нашими странами», — добавила спикер.

Приветствие от Председателя Совета Федерации России и Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентины Матвиенко зачитал Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий. В обращении подчеркивался неоценимый вклад народов стран Содружества в Победу в Великой Отечественной войне. «Вы — достойные наследники этой памяти. Вам предстоит защищать историческую правду от искажений и передавать ее новым поколениям», — отметила Матвиенко. Она также высоко оценила насыщенную программу форума, которая позволит участникам познакомиться с культурой и традициями стран региона, найти новых друзей и укрепить добрососедские связи.

Дмитрий Кобицкий сообщил, что в 2026 году форум пройдет в Таджикистане.

Церемония возложения цветов и впечатления участников

Участники форума приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к стеле «Минск — город-герой». Вместе с ребятами, будто символизируя преемственность поколений и исторической памяти, участвовали представители белорусского парламента.

Участница форума из Туркменистана Лачын Кочаманова в интервью агентству БЕЛТА поделилась своими впечатлениями: «В Беларуси так красиво, что невозможно оторвать глаз. Я впервые за границей, и мне очень интересно узнать вашу культуру и людей». Лачын, которая учится в художественной школе, представит на форумной выставке свои работы, отражающие туркменские традиции. Она особо отметила красоту белорусской природы: «У нас жаркий климат, а ваши леса просто захватывают дух».

В этом году главная тема форума — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Открытие прошло в зале музея истории ВОВ, где участники посетили экскурсию и пообедали в полевой кухне. «Это важная дата для всех нас. Мои прадедушка и прабабушка участвовали в войне, и я рада быть на форуме, посвященном этой теме», — отметила Лачын Кочаманова, подчеркнув важность сохранения памяти о войне.

София Бекетова, участница из Казахстана, впервые посетившая Беларусь, рассказала о своих эмоциях. «Мне очень понравился баланс природы и инфраструктуры, деятельности человека. А еще я заметила, что в Беларуси везде присутствует патриотизм, и мне это очень нравится», — поделилась девушка.

Она подчеркнула, что форум представляет собой идеальное сочетание возможностей для знакомства с культурами других стран и раскрытия собственных талантов. Для этого в программе предусмотрены специальные дни, посвященные каждой стране-участнице. София отметила, что одна из ее главных целей на форуме — достойно представить Казахстан.

Форум «Дети Содружества», который продолжится до 16 июля, служит не только образовательной площадкой, но и символом дружбы, взаимопонимания и уважения между народами СНГ. Его участники, объединенные памятью о великом прошлом, имеют возможность ближе узнать культуру друг друга и подружиться, закладывая основы мирного будущего.///nCa, 9 июля 2025 г.