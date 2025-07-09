Первые из Центральной Азии: Долина Алмоси в Таджикистане присоединилась к Глобальной сети сельскохозяйственного наследия ФАО

Долина Алмоси в Таджикистане была признана первым центральноазиатским объектом, присоединившимся к сети систем сельскохозяйственного наследия глобального значения (ГИАХС) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). В настоящее время общее число обозначенных в ГИАХС систем в 29 странах достигло 99, и ожидается, что к 80-летию вручения сертификата ФАО, которое состоится 31 октября 2025 года, сеть превысит 100.

“Охватывая новые регионы и страны, сеть ГИАХС в очередной раз демонстрирует свою исключительную роль в демонстрации сельскохозяйственных систем, которые способствуют сохранению традиций общин и способов обеспечения средств к существованию в гармонии с природой”, – сказал Каве Захеди, директор Отдела по вопросам изменения климата, биоразнообразия и окружающей среды ФАО. “Поскольку мы сталкиваемся с климатическим кризисом и утратой биоразнообразия, вклад старых способов повышения устойчивости и устойчивого использования биоразнообразия становится все более важным для преобразования наших агропродовольственных систем, чтобы они могли справляться с вызовами”.

ФАО объявила о запуске программы ГИАХС в 2002 году, на Всемирном саммите по устойчивому развитию, в ответ на глобальные угрозы для семейных фермерских хозяйств и традиционных сельскохозяйственных систем, например изменение климата, перемещение населения и утрата биоразнообразия. Программа направлена на поддержание баланса между охраной природы, устойчивой адаптацией и социально-экономическим развитием и помогает снизить риски, с которыми сталкиваются фермеры, в то же время повышая отдачу от сельскохозяйственных систем. Программа ГИАХС предусматривает участие широкого круга заинтересованных сторон, обеспечивает оказание технической помощи, пропаганду ценности традиционных сельскохозяйственных знаний и поощрение развития рынков сельскохозяйственной продукции, агротуризма и других рыночных возможностей.

Долина Алмоси, расположенная среди суровых горных ландшафтов Таджикистана, является примером принципов интегрированной горнопастбищной системы. Сочетая сезонное отгонное животноводство с выращиванием винограда, зерновых, фруктовых садов и овощей, долина на протяжении веков поддерживала жизнеспособность местных сообществ. Эта система обеспечивает продовольственную безопасность и средства к существованию, сохраняет агробиоразнообразие и культурное наследие, несмотря на такие проблемы, как эрозия почв, нехватка воды и изменчивость климата.

Долина Алмоси — это уникальное сочетание разнообразных экосистем и плодородных земель, где произрастают различные сельскохозяйственные культуры, включая местные сорта пшеницы, ячменя и овощей. Местное население активно занимается животноводством, в частности, разведением местной породы овец хисори. Особую ценность для долины представляет розовый виноград Тойфи, который перерабатывается в изюм, сироп (ширини), соки и вина, подчеркивая сельскохозяйственную изобретательность региона.

Сельское хозяйство в Алмоси опирается на многовековые традиции: здесь практикуются контурная посадка, внесение органических удобрений и древние методы орошения, направленные на экономию воды. Глубокие знания местных жителей о природе и сельском хозяйстве отражены в календаре Мучала, который содержит экологические рекомендации для ведения сельскохозяйственной деятельности. Управление общинами осуществляется через комитеты махалли, семейные фермы, кооперативы и коллективные хозяйства, что способствует передаче знаний, совместному использованию ресурсов и культурной преемственности. ///nCa, 9 июля 2025 г. (фото – ФАО)