РЦПДЦА провел брифинг высокого уровня по Сети раннего предупреждения о борьбе с терроризмом для Центральной Азии

8 июля 2025 года Региональный Центр Превентивной Дипломатии для Центральной Азии и Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций (UNOCT) организовали брифинг высокого уровня по Сети раннего предупреждения о борьбе с терроризмом для Центральной Азии в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Цель брифинга высокого уровня состояла в том, чтобы проинформировать государства-члены о масштабах, прогрессе и стратегической значимости Сети раннего предупреждения и обсудить политическую, техническую и финансовую поддержку текущей и будущей деятельности в рамках этой инициативы. На встрече также были представлены две исследовательские работы, посвященные онлайн-пропаганде и влиянию событий в Афганистане на Центральную Азию.

В своем вступительном слове Каха Имнадзе, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, подчеркнул, что “текущие глобальные и региональные события ясно демонстрируют, что проблемы, связанные с предотвращением насильственного экстремизма и противодействием терроризму, сохраняются, а в некоторых областях усиливаются”. В частности, ситуация на Ближнем Востоке продолжает создавать условия, способствующие возрождению и активизации радикальных движений и террористических группировок”.

Постоянные представители стран Центральной Азии и других государств-членов, присутствовавшие на брифинге, выразили решительную поддержку инициативе и подчеркнули важность обмена информацией и мероприятий по наращиванию потенциала для государственных должностных лиц и представителей гражданского общества как важных усилий по решению проблем, связанных с безопасностью в регионе.

Сеть раннего предупреждения о борьбе с терроризмом для Центральной Азии была создана в 2022 году в качестве одной из ведущих инициатив в рамках IV этапа совместного проекта РЦПДЦА и UNOCT по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

За последние годы было проведено значительное количество мероприятий с участием государственных должностных лиц, неправительственных организаций и научных кругов государств Центральной Азии, а также подразделений ООН и региональных организаций. ///РЦПДЦА, 9 июля 2025 г.