Туркменистан готовится к конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю: Национальный Лидер проверяет готовность Авазы

8 июля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят, чтобы проконтролировать подготовку к Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая пройдет в августе, и ход реализации связанных с ней проектов.

Первым пунктом визита стал многофункциональный спортивный комплекс «Аваза» в Национальной туристической зоне. На данный момент здесь завершается подготовка к международному форуму, проводимому под эгидой ООН. Герой-Аркадаг подчеркнул необходимость создания всех условий для участников конференции: у центрального входа следует установить современное оборудование для отображения информации о форуме и плодотворном сотрудничестве Туркменистана с ООН.

Особое внимание уделено комфорту гостей. Национальный Лидер отметил, что на территории комплекса должны быть созданы условия для прогулок по парку и отдыха. Важно обеспечить делегатов возможностями для общения и доступа к информации. Также Бердымухамедов акцентировал внимание на транспортном обеспечении участников, предложив оформить современные пассажирские автобусы в соответствии с тематикой мероприятия.

Герой-Аркадаг сделал акцент на мерах безопасности, в первую очередь пожарной, и необходимости информационно-разъяснительного сопровождения форума на различных языках. Он поручил изучить пожелания делегатов и организовать трансляцию видеороликов, демонстрирующих многолетнее сотрудничество Туркменистана с ООН.

В ходе визита Национальный Лидер ознакомился с дизайн-проектами, иллюстрирующими обустройство комплекса во время конференции. Были представлены сведения о структурных единицах, помещениях для встреч и обсуждений, а также о модульных коридорах, вдоль которых планируется разместить экспозиции, отражающие достижения Туркменистана и стран-участниц. Бердымухамедов внес ряд замечаний, подчеркнув важность качественной подготовки всех зон комплекса.

Говоря о значении предстоящей конференции, Герой-Аркадаг отметил ее политическую, экономическую, социальную и гуманитарную значимость. Туркменистан обладает богатым опытом проведения международных мероприятий: в 2016 году в Ашхабаде прошла первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту, а в 2022 году — Конференция министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Августовский форум станет очередным важным событием под эгидой ООН.

Национальный Лидер также проверил оснащение комплекса, указав на необходимость создания условий для выступающих, переводчиков и журналистов. Особое внимание уделено бесперебойной работе средств связи и интернета, а также оперативной отправке материалов мировыми СМИ. Для качественного освещения конференции важно обеспечить аудиоаппаратуру и активное участие волонтеров.

«Наша страна наработала солидный опыт в проведении международных мероприятий, и потому следует приложить все усилия, чтобы сделать конференцию значимым для государств-участников событием», — подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Рабочая поездка Национального Лидера в Балканский велаят продолжается. ///nCa, 9 июля 2025 г.