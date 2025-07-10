В ООН состоялся пресс-брифинг по предстоящей Третьей конференции по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Туркменистане

Нью-Йорк, 9 июля 2025 года — Посол Аксолтан Атаева, Постоянный представитель Туркменистана при ООН, и Рабаб Фатима, Заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель Управления по делам наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств (OHRLLS), провели пресс-брифинг, посвящённый предстоящей Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3). Конференция запланирована на 5–8 августа 2025 года в Авазе, Туркменистан.

Решение проблем развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

Заместитель Генерального секретаря Рабаб Фатима открыла брифинг, подчеркнув уникальные вызовы, с которыми сталкиваются 32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (LLDCs), где проживают более 517 миллионов человек.

“Их проблемы в области развития глубоки и постоянны, они коренятся в одной неосязаемой реальности: у них нет прямого выхода к морю”, – заявила Фатима. Она отметила, что эта изолированность увеличивает торговые издержки до 74% и удваивает время экспорта по сравнению с прибрежными экономиками. Несмотря на то, что на них приходится 7% мирового населения, на НВМРС приходится лишь 1,2% мировой торговли товарами и менее 1% мирового экспорта.

Фатима подчеркнула, что LLDC3 представляет собой “возможность, которая выпадает раз в десятилетие”, изменить траекторию развития этих стран с помощью международной поддержки и партнерских отношений. Конференция станет мероприятием с участием многих заинтересованных сторон, на котором будут присутствовать главы государств, министры, парламентарии, представители частного сектора, гражданского общества, молодежи и делегаты системы ООН.

Делегацию ООН возглавит Генеральный секретарь ООН, к которой присоединятся Председатель Генеральной Ассамблеи и Председатель ЭКОСОС, что подтвердит приверженность ООН повестке дня для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Конференция проводится на основе Авазинской программы действий, смелого плана действий на 2024-2034 годы, принятого Генеральной Ассамблеей в декабре 2024 года.

В этой программе определены пять основных приоритетов.

• Приоритетная область 1: Структурные преобразования и наука, технологии и инновации

• Приоритетная область 2: Торговля, упрощение процедур торговли и региональная интеграция

• Приоритетная область 3: Транзит, транспорт и связь

• Приоритетная область 4: Повышение адаптационного потенциала, повышение сопротивляемости и снижение уязвимости к изменению климата и стихийным бедствиям

• Приоритетная область 5: Средства осуществления.

Рабаб Фатима подчеркнула человеческий аспект проблем НВМРС, акцентировав внимание на такие проблемы, как отсутствие доступа к Интернету у 39% населения. Истории НВМРС – это также фермеры, страдающие от плохой транспортной инфраструктуры, и предприниматели, сталкивающиеся с ограниченным финансированием.

“НВМРС – это страны, от которых зависит судьба и успех повестки дня на период до 2030 года, потому что именно эти страны остаются позади”, – сказала она.

Основные моменты конференции и вовлечение заинтересованных сторон

Программа конференции включает пленарные заседания, пять тематических круглых столов высокого уровня и специальные форумы заинтересованных сторон, включая форум частного сектора, парламентский форум, форум гражданского общества и молодежный форум.

Также состоится диалог на уровне министров по вопросам сотрудничества Юг-Юг и встреча женщин-лидеров.

Важным событием станет запуск Глобальной бизнес-сети развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, – первой платформы, объединяющей деловые круги в странах, не имеющих выхода к морю, странах транзита и странах-партнерах.

Рабаб Фатима подчеркнула важность привлечения внимания общественности к проблемам НВМРС, подчеркнув необходимость решения проблем, с которыми сталкиваются миллионы детей, фермеров и предпринимателей в этих странах.

Материально-техническая подготовка в Авазе

Посол Аксолтан Атаева подробно рассказала о логистическом обеспечении конференции LLDC3, подчеркнув приверженность Туркменистана проведению успешной конференции.

Мероприятие пройдет в живописной туристической зоне на берегу Каспийского моря – Аваза, где расположена сеть роскошных отелей.

Место проведения конференции будет оборудовано высокоскоростным доступом в Интернет, кабинами для устного перевода, медиа-зонами и пространствами для двусторонних переговоров. Правительство принимающей страны возьмет на себя управление услугами аэропорта и трансфера, предоставит бесплатные визы зарегистрированным участникам и предложит варианты онлайн-участия.

Атаева рассказала о доступных комплексных услугах, включая питание, ежедневные обеды, кофе-брейки, вечерние приемы. Также на местах проведения конференции будет доступна медицинская и экстренная помощь. Информация для участников доступна на веб-сайте конференции.

Туркменистан также увеличит частоту полетов между Ашхабадом и Авазой для трансфера участников в период проведения конференции.

Посол отметила недавнее завершение переговоров по Авазинской политической декларации – ключевому документу, который, как ожидается, обеспечит успешность результатов конференции.

“Конференция LLDC3 не будет проходить в обычном режиме”, – сказала Атаева, указав на крупные параллельные мероприятия и форумы, в том числе на мероприятие, посвященное теме связуемости, которое состоится 6 августа. Это мероприятие осветит такие вопросы, как цифровые связи, транспорт и транзит. Посол пригласила делегации и заинтересованные стороны совместно организовать параллельные мероприятия.

Культурные мероприятия

В дополнение к конференции Туркменистан подготовил насыщенную культурную программу, призванную подарить участникам яркие впечатления и отразить многогранное культурное наследие страны. В программу входят торжественный прием, вечерние концерты, фестивали национальной кухни, художественные выставки и сувенирные базары.

Для желающих открыть для себя красоты туркменского побережья Каспийского моря будут доступны экскурсии с профессиональными гидами и туристические услуги. В непосредственной близости от места проведения конференции расположены гостиничные комплексы и торговые зоны, создающие дополнительные возможности для комфортного и содержательного пребывания.

Рабаб Фатима и Аксолтан Атаева подчеркнули стратегическую значимость конференции LLDC3, выступающей в роли ключевой платформы для консолидации глобальной поддержки развивающихся государств, не имеющих выхода к морю. Инклюзивный формат и амбициозная повестка дня мероприятия направлены на решение насущных задач развития и формирование устойчивых ориентиров на грядущие десятилетия.

Подробную информацию, включая регистрацию и программу конференции, можно найти на официальном сайте: lldc3.gov.tm

///nCa, 10 июля 2025 г.