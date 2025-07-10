Мировые звезды Джастин Тимберлейк и Робби Уильямс выступят с концертами в Стамбуле

Стамбул, известный как культурная и художественная столица Турции, в летние месяцы превращается в сцену под открытым небом. В этом году уникальный город, раскинувшийся на двух континентах, примет двух самых культовых звезд мира: Джастин Тимберлейк выступит в Стамбуле 30 июля, а Робби Уильямс выйдет на сцену 7 октября.

Стамбул может похвастаться замечательным разнообразием культурных программ, включая многочисленные музыкальные фестивали и мероприятия современного искусства, но живая музыка остается в центре его яркой художественной жизни. Город неизменно предлагает незабываемые музыкальные впечатления как для местной, так и для международной аудитории, представляя широкий спектр жанров, от джаза и рока до поп-музыки и традиционных турецких мелодий.

Динамичная энергия Стамбула, историческое очарование и непревзойденное гостеприимство сочетаются с магией живой музыки, поскольку в сезоне 2025 года мировые суперзвезды выступят на различных площадках по всему городу. Приезд этих всемирно известных артистов также предоставляет поклонникам уникальную возможность познакомиться с этим величественным городом до и после концертов.

Джастин Тимберлейк и Робби Уильямс потрясут Стамбул своими культовыми хитами.

Разнообразие концертных залов Стамбула, известных своими высококачественными звуковыми системами и превосходной акустикой, делает этот город притягательным местом для крупных мировых турне. А в 2025 году две ведущие иконы поп-музыки, Джастин Тимберлейк и Робби Уильямс, окажутся в центре внимания в этом обещающем стать фантастическим сезоне.

Суперзвезда мировой поп-музыки и R&B Джастин Тимберлейк выйдет на сцену стадиона Стамбульского технического университета (ITÜ) 30 июля в рамках своего мирового турне 2025 года. Ожидается, что Тимберлейк выступит с незабываемым концертом, исполнив такие популярные хиты, такими как “Cry Me a River”, “SexyBack”, “Mirrors” и “Can’t Stop the Feeling!”. Мощный голос суперзвезды и потрясающее визуальное шоу зажгут стамбульскую сцену, что сделает это выступление одним из самых популярных летом.

Стамбул также ведет обратный отсчет до появления легенды британской поп-музыки Робби Уильямса, который также выступит на том же стадионе ITÜ 7 октября в рамках своего тура Live 2025 в преддверии выхода своего нового альбома “BRITPOP”. После своего первого концерта в Турции, в Бодруме, это выступление станет дебютом Уильямса в Стамбуле. Известный своей харизмой и мощным вокалом, Уильямс порадует поклонников миксом из вечных хитов и свежих треков, которые вошли в новый альбом. Благодаря его динамичному присутствию и легендарному таланту, этот вечер запомнится надолго.

В дополнение к этим мировым звездам, многие другие известные артисты и захватывающие выступления сделают 2025 год незабываемым для музыкальной сцены Стамбула.

Ссылка на продажу билетов:

https://biletinial.com/en-tr/muzik/justin-timberlake

https://biletinial.com/en-tr/muzik/robbie-williams

///nCa, 10 июля 2025 года (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)