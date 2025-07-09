Посольство Туркменистана приняло участие в Фестивале азиатской культуры в Плоешти

9 июля 2025 года в Дворце культуры города Плоешти прошёл Фестиваль азиатской культуры, организованный Посольством Туркменистана в Румынии совместно с дипломатическими миссиями Бангладеш, Индии, Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки, Японии, Республики Корея и Филиппин при поддержке Торгово-промышленной палаты жудеца Прахова.

Среди почётных гостей — представители местных властей, главы дипломатических миссий, общественные деятели, жители региона и представители СМИ. В ходе торжественного открытия с приветственными речами выступили организаторы и Президент Торгово-промышленной палаты Праховы г-н Аурелиан Гогулеску, подчеркнувший значение культурного диалога и международного партнёрства.

Программа фестиваля включала показ традиционных нарядов стран Азии. Туркменистан привлёк внимание стильной коллекцией национальных костюмов, гармонично сочетающих классические орнаменты и современные дизайнерские элементы.

В рамках мероприятия состоялась встреча послов с представителями администрации Праховы. В своих выступлениях дипломаты акцентировали внимание на важности развития двусторонних отношений и укрепления регионального взаимодействия.

Музыкальная часть программы включала исполнение национальных произведений. Туркменская сторона представила фольклорные мелодии, передающие богатство и самобытность музыкального наследия народа.

Центральным элементом фестиваля стала культурная выставка. Стенд Туркменистана продемонстрировал традиционные костюмы, предметы ручной работы, ковровые изделия, музыкальные инструменты, труды Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера Гурбангулы Бердымухамедова, а также произведения Махтумкули Фраги на различных языках, включая румынский.

Сотрудники посольства делились с посетителями информацией о богатой истории, культуре и традициях Туркменистана, знакомя гостей с многовековым наследием и современными достижениями страны. ///nCa, 9 июля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)