КТЖ Экспресс и AD Ports Group запускают GulfLink: Новый импульс для логистики в Центральной Азии

АО «KTZ Express» и группа компаний AD Ports Group (ОАЭ) официально объявили о начале деятельности совместного предприятия GulfLink Ltd., зарегистрированного в Казахстане.

GulfLink создано для развития международных мультимодальных маршрутов, соединяющих Азию, Ближний Восток и Европу, с фокусом на повышение устойчивости, гибкости и эффективности глобальных логистических цепочек. Структура владения предусматривает 51% долю AD Ports Group и 49% — у АО «KTZ Express», сообщает KTZ Express.

Совместное предприятие нацелено на развитие ключевых транспортных коридоров, включая Средний коридор (ТМТМ), а также маршруты через Пакистан, Турцию, порты Персидского залива и Индийского субконтинента. Благодаря стратегическому положению Казахстана GulfLink будет способствовать интеграции Казахстана в глобальную систему логистики и укреплению его роли как центра мультимодальных перевозок.

GulfLink станет операционной платформой для продвижения маршрутов Восток–Запад, обеспечивая непрерывную связь между производственными центрами Китая и потребительскими рынками Европы.

Запуск GulfLink Ltd. стал логическим продолжением усилий двух логистических лидеров, направленных на формирование комплексных решений для транзитных и экспортно-импортных перевозок, развитие «Среднего коридора» и обеспечение надежной связи между регионами Евразии, Ближнего Востока и Южной Азии.

Группа компаний AD Ports является крупным инвестором в развитие Среднего коридора в качестве жизнеспособного нового торгового пути Восток-Запад. Объявленные инвестиционные обязательства только в Казахстане составляют 775 миллионов долларов США, комментирует агентство WAM.

За последние три года Группа расширила судоходные операции с местным казахстанским партнером «Казмортрансфлот» в Черном и Каспийском морях, а также планирует запустить логистический и продовольственный торговый центр в Узбекистане.

Группа также совместно с местными партнёрами инвестирует в строительство зернового терминала в Казахстане и наметила предварительные планы по созданию многоцелевого терминала в порту Курык. Развивающаяся сеть маршрутов Группы AD Ports в Центральной Азии связана с её портами и морскими активами в Турции и Пакистане. ///nCa, 10 июля 2025 г.