Туркменские таможенники перенимают опыт в Молдове для упрощения торговли

Три представителя Государственной таможенной службы Туркменистана приняли участие в региональном мероприятии «Инициатива взаимного обучения» (Peer Learning Initiative), которое проходило в Кишинёве, Республика Молдова, с 30 июня по 2 июля 2025 года. Мероприятие было организовано Международным торговым центром (МТЦ) при содействии Таможенной службы Республики Молдова.

Это событие, часть проекта «Ready4Trade Центральная Азия», финансируемого Европейским союзом и реализуемого МТЦ, было посвящено изучению передового опыта в работе с надёжными участниками внешнеэкономической деятельности и внедрению программ Уполномоченных экономических операторов (УЭО). Программы УЭО играют ключевую роль в упрощении международной торговли и повышении эффективности таможенных процедур.

Региональное мероприятие объединило представителей таможенных органов и частного сектора из Туркменистана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Узбекистана, а также Молдовы и Турции. Участники активно обменивались опытом по вопросам модернизации таможенного администрирования, создания благоприятных условий для бизнеса и расширения участия частного сектора в программах УЭО.

В рамках мероприятия также состоялась отдельная сессия с участием молдавских компаний, уже имеющих сертификаты УЭО, и Торгово-промышленной палаты Молдовы. Эта сессия позволила участникам углублённо ознакомиться с опытом Республики Молдова в реализации программы УЭО. ///nCa, 10 июля 2025 г.