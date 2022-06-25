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Туркменистан направил гуманитарную помощь Афганистану

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Гуманитарный груз, направленный из Туркменистана в Афганистан в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим на днях в афганских провинциях Хост и Пактика, прибыл сегодня в Кабул.

Данная акция осуществлена в соответствии с Распоряжением Президента Туркменистана, который незамедлительно откликнулся на постигшую братский народ природную катастрофу.

Туркменистаном направлено 24 700 тонн груза, в том числе продовольствие, медикаменты, средства гигиены, бытовые товары первой необходимости.

Отправка гуманитарной помощи афганскому народу является одной из составных частей в деле осуществления системной комплексной поддержки Афганистана со стороны туркменского государства на протяжении многих лет. ///МИД Туркменистана, 25 июня 2022 г.

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