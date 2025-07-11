В Туркменистане стартует конкурс семейного творчества «Амударья в новых красках»

В Туркменистане стартует уникальный конкурс изделий из вторсырья «Амударья в новых красках», приуроченный ко Дню реки Амударья. Организатором мероприятия выступает региональный проект «Управление водными ресурсами в Центральной Азии с учётом климатического воздействия», финансируемый Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC). В Туркменистане реализацию проекта осуществляет Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) совместно с Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана.

Конкурс призван продемонстрировать возможности повторного использования материалов с целью сохранения водных ресурсов и окружающей среды, повысить осведомленность о проблеме загрязнения рек и природных экосистем, а также стимулировать творческий подход к решению экологических задач и формированию бережного отношения к природе. Особое внимание уделяется укреплению семейных связей: участие в конкурсе – это отличный повод для детей, родителей и старшего поколения объединиться ради общего дела и проявить свою фантазию в создании поделок из вторсырья.

К участию в конкурсе приглашаются семейные команды, состоящие из жителей Туркменистана: детей, их родителей, а также других представителей старшего поколения.

Работы участников будут оцениваться по трем номинациям, отражающим тематику Дня Амударьи и идею бережного отношения к водным ресурсам:

«Амударья в новом образе» – номинация за наиболее креативное изделие, выполненное из вторичных материалов, отражающее красоту, значимость или символическое значение реки Амударьи.

«Полезное для природы» – номинация за наиболее функциональное изделие из вторичных материалов, которое может быть использовано для улучшения экологической ситуации либо содействовать формированию бережного отношения к окружающей среде.

«Эко-шедевр» – номинация за изделие, изготовленное с использованием максимально возможного количества переработанных материалов и минимальным количеством отходов, демонстрирующее высокий уровень мастерства и эстетического исполнения.

Требования к конкурсным работам:

Для изготовления изделий допускается использование исключительно вторичных материалов, таких как пластиковые бутылки, картон, бумага, стекло, текстиль, металл и другие перерабатываемые отходы.

Особо приветствуется использование материалов, собранных вблизи водоёмов или непосредственно связанных с проблемой загрязнения рек и водных экосистем.

От каждой семьи принимается только одно изделие , выполненное вручную.

, выполненное вручную. Размер изделия не должен превышать 50 см в любом измерении (высота, ширина, длина).

в любом измерении (высота, ширина, длина). Каждая работа должна сопровождаться этикеткой , содержащей следующую информацию: Ф.И.О. участников; название работы; краткое описание использованных материалов; идея и замысел изделия (в том числе его связь с экологической тематикой конкурса).

, содержащей следующую информацию:

Прием конкурсных работ осуществляется до 20 августа 2025 года. Оценка работ жюри состоится до 31 августа 2025 года. Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится в первой половине сентября 2025 года.

Конкурс «Амударья в новых красках» проводится в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню реки Амударья, и является одним из подготовительных этапов к основному празднованию. Кроме того, в рамках этих мероприятий запланированы тематические мастер-классы, конкурсы детских рисунков и фотографий, а также онлайн-флешмоб. Эти инициативы направлены на повышение экологической культуры, привлечение внимания к проблемам загрязнения водных ресурсов и воспитание бережного отношения к окружающей среде.

Контакты для справок:

По вопросам участия в конкурсах и другим деталям мероприятия вы можете обращаться:

Электронная почта: amudaryariver2025@gmail.com

Телефон: +993 61893832, +99365540048

///nCa, 11 июля 2025 г.