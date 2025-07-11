В Туркменистане стартует конкурс семейного творчества «Амударья в новых красках»

В Туркменистане стартует уникальный конкурс изделий из вторсырья «Амударья в новых красках», приуроченный ко Дню реки Амударья. Организатором мероприятия выступает региональный проект «Управление водными ресурсами в Центральной Азии с учётом климатического воздействия», финансируемый Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC). В Туркменистане реализацию проекта осуществляет Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) совместно с Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана.
Конкурс призван продемонстрировать возможности повторного использования материалов с целью сохранения водных ресурсов и окружающей среды, повысить осведомленность о проблеме загрязнения рек и природных экосистем, а также стимулировать творческий подход к решению экологических задач и формированию бережного отношения к природе. Особое внимание уделяется укреплению семейных связей: участие в конкурсе – это отличный повод для детей, родителей и старшего поколения объединиться ради общего дела и проявить свою фантазию в создании поделок из вторсырья.
К участию в конкурсе приглашаются семейные команды, состоящие из жителей Туркменистана: детей, их родителей, а также других представителей старшего поколения.
Работы участников будут оцениваться по трем номинациям, отражающим тематику Дня Амударьи и идею бережного отношения к водным ресурсам:
- «Амударья в новом образе» – номинация за наиболее креативное изделие, выполненное из вторичных материалов, отражающее красоту, значимость или символическое значение реки Амударьи.
- «Полезное для природы» – номинация за наиболее функциональное изделие из вторичных материалов, которое может быть использовано для улучшения экологической ситуации либо содействовать формированию бережного отношения к окружающей среде.
- «Эко-шедевр» – номинация за изделие, изготовленное с использованием максимально возможного количества переработанных материалов и минимальным количеством отходов, демонстрирующее высокий уровень мастерства и эстетического исполнения.
Требования к конкурсным работам:
- Для изготовления изделий допускается использование исключительно вторичных материалов, таких как пластиковые бутылки, картон, бумага, стекло, текстиль, металл и другие перерабатываемые отходы.
- Особо приветствуется использование материалов, собранных вблизи водоёмов или непосредственно связанных с проблемой загрязнения рек и водных экосистем.
- От каждой семьи принимается только одно изделие, выполненное вручную.
- Размер изделия не должен превышать 50 см в любом измерении (высота, ширина, длина).
- Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, содержащей следующую информацию:
- Ф.И.О. участников;
- название работы;
- краткое описание использованных материалов;
- идея и замысел изделия (в том числе его связь с экологической тематикой конкурса).
Прием конкурсных работ осуществляется до 20 августа 2025 года. Оценка работ жюри состоится до 31 августа 2025 года. Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится в первой половине сентября 2025 года.
Конкурс «Амударья в новых красках» проводится в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню реки Амударья, и является одним из подготовительных этапов к основному празднованию. Кроме того, в рамках этих мероприятий запланированы тематические мастер-классы, конкурсы детских рисунков и фотографий, а также онлайн-флешмоб. Эти инициативы направлены на повышение экологической культуры, привлечение внимания к проблемам загрязнения водных ресурсов и воспитание бережного отношения к окружающей среде.
Контакты для справок:
По вопросам участия в конкурсах и другим деталям мероприятия вы можете обращаться:
Электронная почта: amudaryariver2025@gmail.com
Телефон: +993 61893832, +99365540048
///nCa, 11 июля 2025 г.