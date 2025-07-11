Министр иностранных дел Туркменистана провел телефонные переговоры с главами МИД по вопросам LLDC3

10 июля 2025 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств нескольких стран, в том числе:

с Министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым.

Министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем

Министром иностранных дел и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Альбером Шингиро.

Министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Республики Чад Абдулайе Сабре Фадул.

Стороны рассмотрели вопросы подготовки к предстоящей в августе в Туркменистане Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3). ///nCa, 11 июля 2025 г.