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Министр иностранных дел Туркменистана провел телефонные переговоры с главами МИД по вопросам LLDC3

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10 июля 2025 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств нескольких стран, в том числе:

  • с Министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым.
  • Министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем
  • Министром иностранных дел и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Альбером Шингиро.
  • Министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Республики Чад Абдулайе Сабре Фадул.

Стороны рассмотрели вопросы подготовки к предстоящей в августе в Туркменистане Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3). ///nCa, 11 июля 2025 г. 

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