Туркменистан празднует выполнение целей по сбору пшеницы: свыше 1,4 млн тонн собрано благодаря самоотверженному труду и современным технологиям

Туркменские хлеборобы добились выдающихся трудовых побед, успешно завершив уборочную кампанию и сдав государству 1 миллион 407 тысяч тонн пшеницы. Этот урожай стал результатом самоотверженного труда аграриев, эффективного использования современной техники и стратегических инвестиций в сельскохозяйственный сектор страны.

На полях площадью более 690 тысяч гектаров по всей стране работало 2111 новейших комбайнов от ведущих мировых производителей, таких как «John Deere» и «CLAAS». Эти машины функционировали в круглосуточном режиме, что позволило собрать выращенный урожай быстро, в полном объеме и без потерь.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил хлеборобов страны с этим значительным достижением, подчеркнув их бесценный вклад: «В достижение этой блестящей трудовой победы – в сбор выращенного в стране щедрого урожая зерна – достойный вклад внёс каждый, кто занимается зерноводством, в частности, передовые дайханские объединения и хозяйства, частные производители аграрной продукции и работники сельского хозяйства. Мы и впредь продолжим создавать все возможности, чтобы неутомимые хлеборобы, успешно продолжающие исконные традиции земледелия, могли получать щедрые урожаи с родной земли и тем самым повышать благосостояние добросовестным трудом».

В настоящее время Туркменистан активно инвестирует в техническое оснащение и модернизацию аграрного сектора. Значительные средства направляются на строительство перерабатывающих предприятий, заводов по производству минеральных удобрений и гидросооружений. Эти меры способствуют поступательному развитию сельского хозяйства и укреплению его производственного потенциала.

Особое внимание уделяется укреплению роли частного сектора в агропромышленном комплексе (АПК). В рамках проводимых реформ и для эффективного использования земельных и водных ресурсов страны, частным производителям сельскохозяйственной продукции выделяются площади из Специального земельного фонда. Это создает большие возможности для эффективной работы представителей негосударственного сектора и стимулирует их к новым трудовым достижениям.

Начиная с 2024 года, государство повысило закупочные цены на пшеницу и хлопчатник. За одну тонну пшеницы фермеры получают 2000 манатов.

Важным фактором, обеспечившим высокий урожай зерна в этом году, стало учреждение Научно-исследовательского института зерноводства Министерства сельского хозяйства Туркменистана. Институт активно занимается совершенствованием отрасли с применением научного подхода, и уже выведены и введены в севооборот новые высокоурожайные сорта пшеницы: «Serdar», «Arkadag» и «Pyragy»

Такое внимание к селекционной работе и сотрудничеству с научными учреждениями подчеркивает стремление Туркменистана к устойчивому развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности страны. ///nCa, 11 июля 2025 г.