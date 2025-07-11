Фотоконкурс «Амударья: взгляд сквозь объектив» стартовал в Туркменистане

В Туркменистане объявлен старт фотоконкурса «Амударья: взгляд сквозь объектив», приуроченного к празднованию Дня реки Амударья.

Организатором мероприятия выступает региональный проект «Управление водными ресурсами в Центральной Азии с учётом климатического воздействия», финансируемый Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC). В Туркменистане реализацию проекта осуществляет Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) совместно с Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана.

Конкурс направлен на привлечение внимания к красоте и экологической значимости реки Амударья, формирование бережного отношения к природному наследию страны посредством художественного фотоискусства, а также отражение многообразия жизни реки и её ключевой роли в развитии и благополучии региона.

К участию приглашаются все желающие жители Туркменистана в возрасте от 18 лет. Конкурсные работы будут приниматься в следующих номинациях:

«Пейзажи Амударьи» – фотографии, отражающие природную красоту реки в разные времена года и при различном освещении, а также её берега, окрестности и ландшафты.

«Флора и фауна Амударьи» – фотографии, изображающие представителей растительного и животного мира, обитающих в бассейне реки Амударья и в ее прибрежных зонах.

«Человек и Амударья» – фотографии, отражающие взаимодействие человека с рекой: труд, отдых, традиции и повседневный быт людей, чья жизнь неразрывно связана с Амударьей.

Каждый участник может представить до четырех работ в формате JPEG с разрешением не менее 300 dpi. Допускается незначительная обработка фотографий (кадрирование, цветокоррекция, регулировка яркости и контрастности), но коллажирование, добавление или удаление объектов запрещены. Каждая фотография должна сопровождаться названием, фамилией и именем автора, контактной информацией и кратким описанием снимка.

Прием конкурсных работ осуществляется в электронном виде на адрес amudaryariver2025@gmail.com. В теме письма необходимо указать: «Конкурс фото – [Фамилия, Имя автора]». Каждый файл с фотографией должен быть назван по следующему образцу: Фамилия_Имя_НазваниеРаботы.jpg (например, Amanov_Aman_Peyzazh.jpg).

Конкурсные работы принимаются до 20 августа 2025 года. Оценка работ жюри состоится до 31 августа 2025 года. Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится в первой половине сентября 2025 года.

Победители будут награждены сертификатами и призами. Лучшие работы будут представлены на фотовыставке и могут быть использованы в информационных материалах регионального проекта «Управление водными ресурсами в Центральной Азии с учётом климатического воздействия», а также в рамках финального празднования Дня реки Амударья с обязательным указанием авторства.

Конкурс «Амударья: взгляд сквозь объектив» является частью серии мероприятий, проводимых региональным проектом «Управление водными ресурсами в Центральной Азии с учётом климатического воздействия» в рамках празднования Дня реки Амударья в Туркменистане. Программа также включают тематические мастер-классы, конкурсы детских рисунков, конкурс изделий из вторичных материалов «Амударья в новых красках», а также онлайн-флешмоб.

Контакты для справок:

По вопросам участия в конкурсах и другим деталям мероприятия вы можете обращаться:

///nCa, 11 июля 2025 г.