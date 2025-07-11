Беларусь заинтересована в участии в конференции ООН по странам без выхода к морю

10 июля 2025 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым и заместителем Председателя Кабинета Министров – Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Инициатором беседы выступила туркменская сторона, сообщает МИД Беларуси.

В ходе переговоров обсуждались ключевые аспекты белорусско-туркменского сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

Особое внимание было уделено предстоящей Третьей международной конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю, которая пройдет в начале августа 2025 года в Туркменистане.

Рыженков подчеркнул, что данное мероприятие представляет значительный интерес для Беларуси. Будучи страной без выхода к морю, Беларусь сталкивается с теми же вызовами, что и другие государства в аналогичном географическом положении. Участие в конференции предоставит возможность обсудить пути преодоления этих вызовов и укрепления международного сотрудничества.

Стороны также подтвердили стремление к дальнейшему развитию двусторонних отношений. В частности, речь шла о расширении политического диалога, проведении регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами и согласовании позиций по ключевым международным и региональным вопросам. ///nCa, 11 июля 2025 г.