Антикоррупционные инициативы в Казахстане

В Казахстане борьба с коррупцией признана важнейшим стратегическим приоритетом государственной политики, направленной на повышение благосостояния народа.

Пришло осознание того, что действенное искоренение коррупции невозможно без объединения усилий мирового сообщества, государственных органов, бизнеса, неправительственного сектора и просто активных граждан. В этом измерении сформирована новая антикоррупционная стратегия, разработанная по инициативе Первого Президента Н. Назарбаева. Внедрение в национальную практику противодействия коррупции общепризнанных международных принципов и стандартов является ключевым условием исполнения рекомендаций ООН и ОЭСР.

Анализ показывает, если центр тяжести смещается в сторону использования силовых методов, коррупция снижается незначительно и временно, а уровни ее латентности и изощренности, напротив, возрастают.

В этом контексте показателен пример Китая, где, несмотря на наличие смертной казни за коррупцию и более 10 тысяч расстрелянных чиновников, ситуация в корне не изменилась.

Поэтому успешные стратегии развитых стран Европы и Юго-Восточной Азии основываются на грамотном сочетании превенции, просвещения и методов уголовного преследования.

Сегодня меняются подходы, весь привычный алгоритм действий и вся идеология работы в сфере противодействия коррупции. Все инициативы Казахстана реализуются через призму ценностей, которые страна для себя четко определила. Это справедливость, добропорядочность, доверие.

Среди различных аспектов доверия можно выделить в качестве ключевого изменения отношение граждан к коррупции. О том, как обстоят дела, можно судить по следующим фактам.

По данным исследования «Мониторинг состояния коррупции в Казахстане», осуществленного в текущем году Transparency Kazakhstan при поддержке офиса Программы развития ООН, больше половины респондентов, а именно 54,4%, отметили снижение уровня коррупции в Казахстане. 76% опрошенных предпринимателей считают, что в стране вполне можно развивать свой бизнес, не давая взяток и работая исключительно в правовом поле. Растет количество граждан, заявляющих о своей готовности принять участие в реализации мер по искоренению коррупции. Причем не только на словах. Ежегодно увеличивается число звонков в Антикоррупционную службу о фактах коррупции. К примеру, за прошлый год в сall-центр Агентства по таким случаям на номер 1424 обратилось порядка 1000 человек, что в 3 раза больше, чем за 2018 год. Если в 2018 году по таким сообщениям было начато 32 досудебных расследований, то только за 2019 год количество уголовных дел возросло до 66. Это важные индикаторы повышения уровня доверия к антикоррупционной политике государства.

Европейским странам понадобились столетия, чтобы свести до минимума проявления коррупции, но полностью избавиться от нее до сих пор никому не удалось. Многими европейскими экспертами подчеркивается, что, несмотря на принимаемые меры, коррупция в ЕС распространена шире и глубже, чем представляется. Ежегодно расследуются тысячи случаев подкупа, злоупотребления служебным положением и растраты. Регулярно публикуются специальные доклады и отчеты международных организаций, исследования, свидетельствующие о широком распространении коррупции в самых разных сферах деятельности, причем не только в развивающихся странах.

Казахстан выбрал правильную стратегию сочетания практики привлечения к ответственности лиц, причастных к коррупции, с последовательным развитием превенции и добропорядочности в обществе. Результаты налицо. Согласно ежегодному исследованию Всемирного банка «Индикаторы государственного управления» (The Worldwide Governance Indicators), по индикатору «Контроль коррупции» Казахстан в 2018 году почти в два раза улучшил свои показатели по сравнению с предыдущим годом. В мировом рейтинге конкурентоспособности IMD (IMD World Competitiveness Ranking) по индикатору противодействия взяточничеству и коррупции у Казахстана лучшие показатели не только на фоне других стран СНГ, но и по сравнению с такими государствами, как Южная Корея, Израиль, Испания и другие.

В Индексе восприятия коррупции Казахстан получил 34 балла из 100 возможных и занял 113 место среди 180 стран, улучшив показатели по сравнению с прошлым годом на 3 балла и 11 позиций.

Каждая страна имеет свои особенности и различия. В своем стремлении выйти на уровень государств с низким уровнем коррупции Казахстан стал активно использовать оправдавшие себя подходы и принципы, а также ставшие универсальными механизмы и инструменты достижения данной цели.

Очередным шагом в этом направлении стало присоединение к ГРЕКО, это позволит привлечь экспертный потенциал Совета Европы для дальнейшего совершенствования национальной системы противодействия коррупции.

В целом сделано немало. Масштабная автоматизация позволила снизить более чем на три четверти уровень коррупции в сфере государственных услуг. Существенно расширился доступ граждан к правосудию. Осуществлена основательная чистка госаппарата от коррумпированных чиновников, что позволяет наблюдать стабильное снижение коррупционных правонарушений в последние годы.

В ноябре прошлого года Президентом подписан закон, предусматривающий институт отставки и персональной дисциплинарной ответственности руководителей госорганов в случае совершения коррупционного правонарушения их подчиненными.

В частности, если должностное лицо государственного органа осуждено по факту коррупции, персональную ответственность будет нести его непосредственный руководитель. Если это политические госслужащие – министры, вице-министры, соответствующие акимы и их заместители – речь идет об отставке и последнее слово будет за Президентом. Если же в этой роли окажется руководитель, относящийся к административным госслужащим, то он будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. Вместе с тем вводится обязанность руководителей госорганов предупреждать коррупционные правонарушения со стороны своих подчиненных. За непринятие этих мер будет наступать дисциплинарная ответственность.

Этим же Законом будет восстановлена антикоррупционная экспертиза проектов НПА как на республиканском, так и на местном уровне с широким привлечением к этой работе общественности. Другой формой усиления вовлеченности граждан в противодействие коррупции станет изменение системы поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции. Если в настоящее время максимальное вознаграждение в таких случаях составляет 250 тысяч тенге, то уже совсем скоро эта сумма вырастет до нескольких миллионов. Следует отметить, что по инициативе Агентства уже в ближайшее время госслужащим снова разрешат пользоваться смартфонами на рабочих местах, что, как предполагается, значительно повысит оперативность работы, в том числе в вопросах взаимодействия с гражданами.

Также будет продолжена работа по устранению фундаментальных причин коррупции, в том числе в части уменьшения государственного участия в экономике, снижения наличного денежного оборота, оптимизации госорганов и их подведомственных организаций в целях ощутимого повышения оплаты труда госслужащих, а также сокращения контрольно-надзорных функций.

Инициированы и другие законодательные меры, комплексная реализация которых позволит кардинально снизить уровень коррупции. Ключевыми из них являются введение ответственности за незаконное обогащение, обязанность всех без исключения госслужащих публиковать декларации о доходах и расходах, а также введение института Integrity Testing, проще говоря, проверки на профессиональную неподкупность.

В основе следования букве закона лежит осмысление и понимание его духа. Этой способностью человек отличается от машины, работающей исключительно в рамках заданного алгоритма. Именно дух закона определяет целесообразность тех или иных действий. Казахстан исходит из того, что уважение к закону немыслимо без такой фундаментальной нравственной ценности, как добропорядочность.

Добропорядочность является краеугольным камнем всей современной системы государственного управления, ориентированной на приоритет общественных интересов. Речь идет о зрелой антикоррупционной культуре граждан и надлежащей правоприменительной практике. Это то, на чем строится политика ОЭСР. Без этого масштабные социальные перемены не состоятся. Добропорядочность предполагает решительный отказ от всего того, что мешает движению Казахстана к открытому и справедливому обществу.

В качестве первого шага Казахстан рассматривает разработку методики определения рейтинга публичной добропорядочности государственных органов, который будет отражать уровень открытости, прозрачности и подотчетности государственных органов. Добропорядочность должна стать ключевой нравственной ценностью для государственных служащих. И не только для них. К примеру, в отдельных национальных компаниях уже начали работать независимые комплаенс-службы, призванные стать одним из эффективных инструментов обеспечения добропорядочности в квазигоссекторе./// nCa, 25 февраля 2020 г.