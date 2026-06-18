Туркменистан участвует в подготовке к историческому саммиту «Центральная Азия – Республика Корея»

Туркменистан подключился к очередному раунду подготовки к событию, которое, как ожидается, станет вехой в отношениях между Центральной Азией и Республикой Корея.

Заместитель министра иностранных дел А. Гурбанов принял участие во второй встрече старших должностных лиц по подготовке к первому саммиту в данном формате.

Заседание состоялось 16 июня в Ташкенте. В нем приняли участие заместители министров иностранных дел и высокопоставленные представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Республики Корея. По сообщению МИД Туркменистана, участники рассмотрели ход подготовки к предстоящему саммиту, обсудили проекты итоговых документов и обменялись мнениями по укреплению многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и Южной Кореей.

Ташкентская встреча последовала за первым заседанием старших должностных лиц, прошедшим в Сеуле в апреле, где шесть стран официально запустили консультации по повестке дня и ожидаемым результатам саммита. В ходе той встречи корейская сторона представила свое видение первого в истории взаимодействия на уровне глав государств между Южной Кореей и пятью центральноазиатскими республиками.

Новый этап в отношениях Кореи и Центральной Азии

Предстоящий саммит запланирован к проведению в Республике Корея на 16–17 сентября 2026 г. Он станет первой встречей глав государств в формате «Центральная Азия – Республика Корея». Сеул охарактеризовал это событие как важнейший шаг на пути вывода отношений с Центральной Азией от секторального сотрудничества к более широкому стратегическому партнерству.

Подготовка к саммиту ведется с начала 2026 года. Правительство Кореи создало специальный подготовительный офис и межведомственную организационную структуру для координации мероприятия, что подчеркивает особую важность, которую Сеул придает этой инициативе.

Министр иностранных дел Кореи Чо Хён охарактеризовал саммит как возможность расширить дипломатическое взаимодействие Кореи на всем пространстве Евразии и углубить сотрудничество с Центральноазиатским регионом.

На первой встрече старших должностных лиц в Сеуле заместитель министра иностранных дел Кореи Ый Хэ Сесилия Чон изложила концепцию саммита, сфокусированную на партнерстве, мире, процветании и гуманитарных обменах. В свою очередь, участники от Центральной Азии выразили надежду, что этот процесс приведет к более стратегическим и всеобъемлющим отношениям с Кореей.

Расширение сфер сотрудничества

Рамки сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» уже охватывают широкий спектр секторов, включая торговлю, инвестиции, энергетику, транспорт, цифровые технологии, здравоохранение, образование и культурные обмены. В ходе недавних двусторонних консультаций между Кореей и рядом государств Центральной Азии также особо выделялось взаимодействие в области критически важных минералов, развития инфраструктуры, реагирования на изменение климата и устойчивости цепочек поставок.

Взаимный интерес сторон:

Для стран Центральной Азии Южная Корея является важным источником технологий, промышленного опыта и инвестиций.

Южная Корея является важным источником технологий, промышленного опыта и инвестиций. Для Сеула регион приобретает все большее значение как партнер в сфере энергетической безопасности, логистической связанности и диверсификации цепочек поставок.

регион приобретает все большее значение как партнер в сфере энергетической безопасности, логистической связанности и диверсификации цепочек поставок. Человеческий мост: Наличие крупных этнических корейских общин в Центральной Азии (в частности, корё-сарам) служит уникальным связующим звеном между сторонами.

Значение для Туркменистана

Туркменистан поддерживает стабильно развивающиеся отношения с Республикой Корея, особенно в сфере энергетики, нефтехимии, промышленного развития и инфраструктуры. Участие в подготовке к саммиту отражает заинтересованность Ашхабада как в укреплении двустороннего сотрудничества с Сеулом, так и в более широком многостороннем взаимодействии через региональные форматы.

Дискуссии в Ташкенте свидетельствуют о том, что работа переходит в предметную фазу — переговорщики сосредоточены на повестке дня и финальных документах саммита. В случае успеха сентябрьский саммит может заложить новую институциональную основу для сотрудничества между Южной Кореей и Центральной Азией и стать одним из самых значимых межрегиональных дипломатических событий для региона в текущем году.

/// nCa, 18 июня 2026 г.