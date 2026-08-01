ПРООН и партнеры поддерживают совершенствование системы управления отходами для защиты Каспийского моря

Ашхабад, 31 июля 2026г. – Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Рамочной конвенцией по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) и Министерством охраны окружающей среды Туркменистана провела круглый стол по вопросам совершенствования законодательства в сфере управления отходами. Мероприятие состоялось в рамках регионального проекта «Борьба с морским мусором и морскими пластмассами – системный подход на Каспии», финансируемого Российской Федерацией, и объединило представителей государственных органов и неправительственных организаций.

В центре обсуждения были меры по предотвращению загрязнения Каспийского моря отходами, прежде всего пластиковыми. Участники рассмотрели пути совершенствования национальной системы управления отходами, вопросы разработки современных стандартов и нормативных документов, а также внедрение новых подходов к сбору данных и мониторингу загрязнения в прикаспийском регионе Туркменистана.

Особое внимание было уделено запуску программы мониторинга отходов, которая позволит получать более полную информацию об источниках загрязнения и повысить эффективность принимаемых природоохранных мер.

Региональный проект направлен на сокращение объемов отходов, попадающих в Каспийское море с суши, путем совершенствования политики и законодательства, развития устойчивых подходов к обращению с отходами, продвижения принципов экономики замкнутого цикла и укрепления регионального сотрудничества между прикаспийскими государствами.

Проект реализуется в тесном взаимодействии со странами Каспийского региона и опирается на механизмы Тегеранской конвенции, а также международный опыт борьбы с морским мусором. Такой подход способствует объединению усилий стран региона для сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря и обеспечения более устойчивого будущего. ///nCa, 1 августа 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)