Эксклюзивное интервью — Уильям Лиф — глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде

Если бы пришлось воплотить в человеческом образе многогранную стойкость, то этим человеком стал бы Уильям Лиф, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Посол Уильям Р. Лиф уже второй год занимает должность главы миссии ОБСЕ. Обладая 30-летним богатым опытом, Уильям Лиф является своего рода «институциональной памятью» всех трех измерений ОБСЕ: 1. Военно-политического измерения; 2. Экономико- экологического измерения; и 3. Человеческого (гуманитарного) измерения.

Он владеет русским, туркменским, кыргызским, немецким и итальянским языками.

Недавно состоялось интервью nCa с г-ном Уильямом Лифом. Вот его стенограмма:

nCa: Мандат ОБСЕ охватывает вопросы традиционной безопасности, экономическое и экологическое сотрудничество, а также человеческое измерение — это чрезвычайно широкий спектр задач. Как вам удается последовательно совмещать все три направления в рамках одной миссии в стране и где вы видите наиболее естественные точки соприкосновения между ними в Туркменистане?

УЛ: Комплексный подход ОБСЕ к безопасности уходит корнями в Хельсинкский Заключительный акт 1975 года, 50-летие которого мы отмечали 1 августа 2025 года — ровно год назад.

Преимущество этого подхода заключается в неделимости безопасности: ни одно из ее измерений не способно обеспечить стабильность само по себе — все они должны развиваться синхронно. Если экономика и экология уязвимы, военная мощь не спасет положение. Если права человека игнорируются, экономическое процветание не гарантирует мира. Недостатки в любой из этих сфер в конечном счете подрывают все остальные.

В Туркменистане такой подход идеально согласуется с политикой постоянного нейтралитета страны и ее национальными приоритетами. Туркменистан активно противодействует транснациональным угрозам, а комплексный подход ОБСЕ эффективно помогает принимающей стране в этой важной работе. В рамках военно-политического измерения мы укрепляем технический потенциал правоохранительных органов для борьбы с киберугрозами. В экономическом измерении — обучаем сотрудников финансовых институтов методам отслеживания и пресечения финансирования терроризма. А в человеческом измерении — реализуем для молодежи программы по медиаграмотности, направленные на повышение устойчивости общества к онлайн-радикализации, неизменно выступая за прозрачность и соблюдение процессуальных норм.

За почти семь лет работы в Центре я убедился в искренней открытости к сотрудничеству во всех трех измерениях со стороны всех наших партнеров — как государственных структур, так и гражданского общества. Уникальный статус Туркменистана позволяет нашему Центру содействовать тому, чтобы прочная стабильность опиралась на параллельное укрепление традиционной безопасности, экономической устойчивости и защиты прав человека. Это доказывает, что комплексный подход ОБСЕ — не просто теория, а практическая реальность.

nCa: Центральная Азия всё чаще рассматривается как регион, имеющий стратегическое значение — с точки зрения транспортного сообщения, энергетики и более широкой геополитической стабильности. Как ОБСЕ может внести свой вклад в развитие этой ситуации, и какую роль, по вашему мнению, будет играть Туркменистан в будущем региона?

УЛ: Стремительное развитие Центральной Азии как ключевого энергетического узла и моста между Европой и Азией несет в себе не только новые возможности, но и особые вызовы в сфере безопасности. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) располагает всеми необходимыми инструментами для их решения, поскольку ее комплексный подход идеально отвечает многоуровневым потребностям региона. Синергия между обязательствами ОБСЕ и приоритетами внешней политики Туркменистана — наглядный пример того, как можно системно укреплять региональное сотрудничество.

Каждое из трех измерений безопасности ОБСЕ вносит свой вклад в раскрытие потенциала транспортной связанности в Центральной Азии. Безусловно, полноценное функционирование инфраструктуры невозможно без физической безопасности и надежной охраны границ. Однако она приносит максимальную отдачу лишь тогда, когда параллельно развиваются торговля, транзит и эффективное экономическое управление. Не менее важна и энергетическая безопасность: ОБСЕ содействует формированию устойчивого энергетического сектора за счет внедрения возобновляемых источников, повышения энергоэффективности, развития «зеленой» связанности, а также защиты критически важной инфраструктуры от киберугроз и климатических рисков. При этом ключевым приоритетом остается защита прав и уровня жизни людей, проживающих вдоль этих транспортных коридоров.

Проработав в Центральной Азии два десятилетия, я все больше убеждаюсь в том, что Туркменистан обладает уникальным потенциалом, чтобы играть стабилизирующую и объединяющую роль в регионе, выступая надежной площадкой для диалога. Его признанный ООН статус постоянного нейтралитета позволяет стране действовать в качестве высокоэффективного и беспристрастного посредника в сложной геополитической обстановке. Не принимая чью-либо сторону и не лавируя между мировыми державами, Туркменистан использует свой нейтралитет для создания предсказуемого пространства дипломатических переговоров.

Партнерство ОБСЕ и Туркменистана наглядно показывает: физическая инфраструктура должна подкрепляться политическим взаимодействием и дипломатическими договоренностями. В сочетании с инструментами ОБСЕ нейтральный статус страны создает прочный фундамент для превращения региона в безопасный и высокотехнологичный глобальный коридор.

nCa: Меры по укреплению доверия и безопасности зачастую представляются весьма абстрактными понятиями для сторонних наблюдателей. Не могли бы вы рассказать нам, как эта работа выглядит на практике и почему она важна для общей стабильности в Центральной Азии?

УЛ: Хотя термин «меры по укреплению доверия и безопасности» может казаться абстрактным, на практике это вполне конкретные действия, охватывающие все три измерения работы ОБСЕ. Стремясь к максимальной прозрачности в отношениях между государствами-участниками, Организация разработала одни из самых эффективных инструментов взаимного доверия в мире.

В военно-политическом измерении это означает проведение совместных учений, обмен опытом между пограничными и силовыми структурами, а также обеспечение прозрачности в учете военной техники. Яркий пример — надежная сеть связи ОБСЕ, в которой участвует и Туркменистан. Выходя за рамки традиционной дипломатии, она позволяет в режиме реального времени обмениваться достоверными данными об учениях и контроле над вооружениями.

В экономико-экологическом измерении работа строится вокруг совместного использования ресурсов, таких как вода и энергия, где прозрачное управление устраняет классический источник региональных разногласий.

В человеческом измерении создаются платформы для диалога и институционального взаимодействия. Они укрепляют взаимопонимание между властью и гражданским обществом, что для долгосрочной стабильности не менее важно, чем диалог между государствами.

Главный результат этих усилий — предсказуемость. Когда соседние страны четко понимают намерения друг друга, их экономические интересы и внутреннюю политику, риск ошибочных трактовок или внезапных конфликтов резко снижается.

Именно в этом заключается ценность политики постоянного нейтралитета Туркменистана. Не присоединенный к военным блокам и свободный от геополитического соперничества, Туркменистан выступает надежной площадкой для откровенного диалога. Это играет решающую роль в снятии региональной напряженности и формировании основы для прочного мира во всей Центральной Азии.

nCa: Если бы вам предложили назвать одну или несколько направлений, в которых, по вашему мнению, присутствие ОБСЕ в Туркменистане окажет наиболее значительное влияние в ближайшие годы, какие бы это были направления?

УЛ: Мне сложно выделить какую-то одну сферу, где эффект наиболее заметен: мы не работаем в вакууме — наша деятельность реализуется в рамках пересечения нашего мандата, бюджета и конкретных приоритетов наших туркменских партнеров. Однако недавние ключевые достижения во всех трех измерениях создают прочную основу, на которой мы намерены строить свою будущую работу.

Военно-политическое измерение: Совместно с Гендерной программой Секретариата ОБСЕ мы оказали экспертную поддержку в разработке Национального плана действий (НПД) по выполнению Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность». Проект документа, подготовленный экспертами ОБСЕ и национальными партнерами, уже направлен на рассмотрение в соответствующие государственные органы. Мы рассчитываем, что НПД будет окончательно доработан и утвержден правительством страны в ближайшие месяцы.

В рамках экономико-экологического измерения (EED) мы достигли важного результата в укреплении системы Туркменистана по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. При содействии нашего Центра был создан Ресурсный центр по вопросам надлежащего управления, последовательная работа которого помогла Туркменистану добиться значительного прогресса в выполнении международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Параллельно мы продолжаем оказывать содействие в укреплении энергетической безопасности и повышении энергоэффективности за счет исследований в области возобновляемых источников энергии и стратегического планирования на основе данных. Краеугольным камнем этой работы выступает Центр энергосберегающих технологий, созданный при нашей поддержке в 2020 году на базе Государственного энергетического института в Мары. Сегодня он служит уникальной площадкой для прикладных научных исследований в сфере «зеленой» энергетики и устойчивости энергосистем.

Человеческое измерение:

Центр достиг существенного прогресса в укреплении партнерства с организациями гражданского общества. Благодаря нашей поддержке наши партнеры продолжают информировать население о проблематике домашнего насилия, а также оказывают юридическую, психологическую помощь и предоставляют временный приют пострадавшим.

Ещё одним важным шагом стала подготовка национальных тренеров по медиаграмотности. Мы обучили около двадцати национальных тренеров, 13 из которых за год провели в общей сложности шесть тренингов по медиаграмотности для примерно 175 участников, включая журналистов, представителей государственных учреждений, студентов факультетов журналистики и блогеров.

Центр продолжит наращивать усилия, чтобы эти результаты стали надежным фундаментом для выполнения Туркменистаном обязательств в рамках ОБСЕ — будь то укрепление военно-политической безопасности, стимулирование экономического роста, экологическая устойчивость или защита прав человека ради формирования более гармоничного и устойчивого общества.

nCa: Вы уже более десяти лет работаете в ОБСЕ в Центральной Азии сначала в Кыргызстане, а теперь уже несколько лет в Туркменистане. Что именно в этом регионе привлекает вас снова и снова, и почему эта работа имеет для вас столь важное личное значение?

УЛ: Меня удерживают здесь люди и то, что результаты нашего комплексного подхода к безопасности становятся очевидны с течением времени. Это выражается не только в цифрах статистики, но и в укреплении институтов, росте устойчивости экономики, улучшении экологической обстановки и более надежной защите прав сообществ.

Я работаю в Центральной Азии уже более двадцати лет: сначала в Ашхабаде, затем в трех городах Кыргызстана, а сейчас завершаю первый год на посту главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде. Каждая из этих должностей раскрыла для меня разные грани того, насколько тесно взаимосвязаны вопросы безопасности, экономического сотрудничества и человеческого измерения. Я полон энергии и планов накануне старта моего второго года работы здесь в августе.

Возможность оставаться в регионе достаточно долго, чтобы видеть синхронное развитие всех трех измерений, а также наблюдать за успехами и профессиональным ростом моей замечательной команды в Центре — вот что делает мою работу по-настоящему значимой. ///nCa, 31 июля 2026 г.