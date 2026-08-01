Туркменистан: очаг биоразнообразия с более чем 450 эндемичными видами сосудистых растений

Эльвира Кадырова и Лилия Жирнова

Туркменистан — преимущественно засушливая страна Центральной Азии, граничащая с Каспийским морем, Ираном, Афганистаном, Узбекистаном и Казахстаном. Однако это не просто страна песчаных пустынь и скудной растительности.

Это важнейший очаг биоразнообразия, ставший домом для богатой и уникальной флоры, насчитывающий более 450 эндемичных видов сосудистых растений — видов, которые не встречаются больше нигде на Земле. Высокий уровень эндемизма, сосредоточенный преимущественно в горных массивах страны, подчеркивает её значимость для глобального сохранения растительного мира и подсвечивает уникальную эволюционную историю местных экосистем.

Разнообразие флоры в аридном регионе

Флора сосудистых растений Туркменистана насчитывает от 2 900 до 3 100 видов, относящихся примерно к 140 семействам и более чем 870 родам. Преобладают травянистые растения, хорошо приспособленные к резко континентальному климату страны с жарким летом, холодной зимой и крайне ограниченным количеством осадков на большей части пустыни Каракумы и прилегающих равнин.

Тем не менее, флористический покров страны далеко не однороден. Горные системы — в частности, хребет Копетдаг вдоль южной границы с Ираном — формируют более прохладные и влажные микроклиматические зоны, поддерживающие значительно более высокое видовое разнообразие.

Эти горы являются частью двух официально признанных международных очагов биоразнообразия: «Горы Центральной Азии» и «Ирано-Анатолийский регион». Только в Копетдаге произрастает около 1 800 видов растений, из которых примерно 332 (почти 13%) являются эндемиками. Это один из самых высоких показателей эндемизма среди горных систем Центральной Азии.

В целом по стране оценки количества эндемичных сосудистых растений варьируются от 400 до более чем 460 видов (приблизительно 13–15% от всей флоры), включая множество других редких и реликтовых таксонов.

Центры эндемизма и примечательные виды

Наиболее высокий уровень эндемизма наблюдается в изолированных горных экосистемах, таких как Копетдаг, Большой и Малый Балханы, а также в туркменской части хребта Койтендаг. В этих районах сохранились древние флористические элементы, связанные с Гирканским и Ирано-Туранским регионами, в том числе реликтовые виды, пережившие климатические сдвиги на протяжении тысячелетий.

Среди наиболее ярких эндемичных цветковых растений — несколько видов тюльпанов. Из 16 видов тюльпанов, зарегистрированных в Туркменистане, четыре считаются национальными эндемиками: тюльпан туркменский, тюльпан Гуга, тюльпан Вильсона (Tulipa wilsoniana) и тюльпан Бочанцевой. Эти цветущие весной луковичные растения образуют яркие красные, белые, жёлтые или кремовые цветы и часто произрастают исключительно на определённых горных склонах или в предгорьях. Многие из них внесены в национальную Красную книгу из-за небольшой численности популяций и антропогенной нагрузки на среды обитания.

Среди других примечательных эндемиков — орхидея Ophrys kopetdagensis, редкий вид юго-западного Копетдага, статус которого как самостоятельного эндемика подтверждён туркменскими ботаниками.

Особенно богаты эндемичными видами такие роды, как астрагал (Astragalus), насчитывающий десятки местных видов, кузиния (Cousinia), различные виды лука (Allium), эремурус (Eremurus), а также представители семейств астровые (Asteraceae), бобовые (Fabaceae), зонтичные (Apiaceae) и яснотковые (Lamiaceae).

Эндемичные виды встречаются также в пустынных и полупустынных экосистемах, хотя их доля здесь ниже, чем в горах. К ним относятся специализированные кустарники и травянистые растения, приспособленные к песчаным и засолённым почвам.

Вызовы сохранения и стратегическая значимость

Многие из этих эндемичных и редких растений сталкиваются с угрозами деградации мест обитания, перевыпаса скота, изменения климата и дефицита водных ресурсов. Красная книга Туркменистана включает многочисленные виды тюльпанов, орхидей и других уязвимых растений. Особо охраняемые природные территории, такие как Сюнт-Хасардагский, Копетдагский и Бадхызский заповедники, играют ключевую роль в сохранении их популяций.

Ботанические исследования и мониторинг продолжают выявлять новые или малоизученные таксоны, а работы по выращиванию эндемиков в ботанических садах способствуют их сохранению вне естественной среды обитания (ex situ).

Высокая концентрация уникальных растений делает флору Туркменистана как национальным достоянием, так и глобальным природоохранным приоритетом. Защита этих видов помогает сохранить эволюционные линии, поддерживает устойчивость экосистем в регионе, уязвимом к опустыниванию, и сберегает генетические ресурсы, которые могут оказаться крайне ценными для будущих научных исследований, садоводства или медицины.

Более 450 эндемичных видов сосудистых растений убедительно свидетельствуют о неожиданно богатом ботаническом разнообразии Туркменистана. От ярко-красных чашевидных цветков эндемичных тюльпанов, расцвечивающих весенние горные склоны, до редких орхидей, скрытых в труднодоступных ущельях, — эта аридная страна является одним из важнейших центров растительного разнообразия, сохранение которого заслуживает постоянного внимания и поддержки международного сообщества. /// nCa, 1 августа 2026 г.