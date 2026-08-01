Архитектура единого пространства: что показала неформальная встреча лидеров Центральной Азии и Азербайджана в Чолпон-Ате

Эльвира Кадырова

31 июля 2026 г. в Чолпон-Ате, Кыргызстан, прошла неформальная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. В мероприятии приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На повестке — углубление сотрудничества, транспортно-логистическая взаимосвязанность, адаптация к изменению климата и региональная энергетическая безопасность. Но за этими пунктами просматривается процесс институциональной и политической интеграции, который сейчас проживает регион Центральной Азии. Очевиден и более широкий сдвиг: регион, долгое время разделённый пограничными спорами и взаимным недоверием, пытается выстроить собственный крепкий фундамент, который обеспечил бы устойчивость в условиях нестабильной внешней среды.

От Центральной Азии к Большому Евразийскому Макрорегиону

Главной новизной в формате Консультативных встреч стало полноправное участие Азербайджана. Как подчеркнул Ильхам Алиев, интенсивность контактов – 16 его визитов в страны Центральной Азии и 26 ответных визитов коллег за последние 3,5 года – фиксирует очевидный факт: Центральная Азия и Южный Кавказ окончательно трансформировались в единый геополитический и геоэкономический ареал.

«Присоединение Азербайджана выводит наше взаимодействие на качественно новый — макрорегиональный уровень», — констатировал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Включение Баку в центральноазиатскую пятистороннюю платформу формирует «сквозную» логистическую ось Срединного коридора (ТМТМ). То есть создается неразрывная цепочка от границ Китая через Каспийское море до Европы, где Азербайджан выступает незаменимым мостом, а Афганистан — перспективным южным вектором.

Консолидация региона – правовое подтверждение

Встреча в Чолпон-Ате продемонстрировала в действии многолетний процесс консолидации связей внутри самого региона:

Во-первых, речь идет о региональном Договоре о дружбе. Касым-Жомарт Токаев отдельно поблагодарил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова за присоединение к Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Таким образом, документ, формирующий политический каркас региона, получил всеобъемлющий охват.

Казахстан предложил перевести его в практическую плоскость, разработав долгосрочный План мероприятий с четкими ориентирами долгосрочного взаимодействия, направленного на дальнейшее укрепление дружбы и добрососедства, упрочение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Во-вторых, двусторонние связи внутри формата значительно консолидируются. Накануне саммита Кыргызстан подписал Договора о союзнических отношениях с Узбекистаном и Азербайджаном. В сочетании с окончательным урегулированием приграничных вопросов в регионе это создает среду полного взаимного доверия.

Как отметил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, за последние годы региональное сотрудничество вышло на качественно новый уровень, чему способствовали достигнутые исторические договоренности по вопросам государственных границ и укрепление взаимного доверия. Это подкрепляется и растущим политическим весом региона: страны Азии единодушно поддержали кандидатуру Кыргызстана в Совет Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Энергетика, НПЗ и логистический суверенитет

Дискуссия лидеров вышла далеко за рамки деклараций, затронув базовые параметры экономической безопасности. В условиях нестабильности мировых рынков Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с инициативой построить в странах Центральной Азии крупные нефтеперерабатывающие предприятия. На фоне недавних перебоев с топливом и колебаний на региональных энергетических рынках этот тезис звучит как прямой ответ на уязвимость, связанную с внешней зависимостью.

Данное предложение отражает еще один важный тренд — переход региона от роли чистого экспортёра сырья (нефти и газа) к глубокой переработке и созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью внутри региона. Например, совместная переработка нефти и газа с привлечением опыта и мощностей Туркменистана и Азербайджана, а также наличие логистических возможностей (порты Туркменбаши и Баку) может гарантировать топливную и продовольственную безопасность всех стран формата.

Символизм и экономика: отель Baku Resort & Spa

Практическим воплощением «каспийско-центральноазиатского» партнерства стала церемония открытия пятизвездочного гостиничного комплекса Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля, построенного азербайджанской стороной.

Первый пятизвездочный курортный комплекс международной категории на Иссык-Куле, включающий конгресс-холл и инфраструктуру для делового туризма, становится символом прямых азербайджанских инвестиций в экономику Кыргызстана и потенциальной площадкой для будущих саммитов.

Перспективы: Впереди Аваза-2026 в Туркменистане

Главным мостом от Чолпон-Атинских обсуждений к стратегическому планированию на будущее стало выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Он представил проект повестки дня предстоящей Восьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая состоится 8 октября 2026 года в Национальной туристической зоне «Аваза».

Проект повестки, разосланный государствам-участникам, охватывает 5 ключевых направлений, формирующих комплексный план развития макрорегиона:

Обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам; Дальнейшее укрепление политико-дипломатического взаимодействия; Углубление торгово-экономических связей, расширение сотрудничества в сфере энергетики и развитие устойчивых транспортно-логистических коридоров; Совместные меры по адаптации к изменению климата, рациональному использованию водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья, а также координация усилий по восстановлению Аральского моря; Развитие культурных, образовательных и научных связей, расширение студенческих и молодёжных обменов.

«Наша страна со всей ответственностью подходит к этому значимому событию, делает всё необходимое, чтобы предстоящий Саммит прошёл максимально продуктивно, на высоком содержательном и организационном уровне», — подчеркнул Сердар Бердымухамедов, добавив, что на полях саммита в Авазе также запланирована серия международных форумов и культурных мероприятий.

Предложенная Туркменистаном повестка показывает, что встреча в Авазе призвана перевести приверженность дальнейшему упрочению отношений дружбы и добрососедства, зафиксированную в Чолпон-Атинской декларации, в плоскость практических институциональных решений. Особый акцент на экологию и рациональное водопользование (реки Амударья и Сырдарья, проблема Арала) свидетельствует о зрелости формата: страны региона наряду с решением задач экономической интеграции готовы совместно преодолевать фундаментальные природно-климатические вызовы. ///nCa, 1 августа 2026 г.