Ашхабад готовится принять инвесторов со всего мира: TIF 2026 стартует 1 октября

1–2 октября в отеле Yyldyz в Ашхабаде пройдет Turkmenistan Investment Forum 2026 — ведущая международная платформа для развития инвестиционного сотрудничества, где представители государства, международных финансовых институтов и бизнеса обсуждают проекты и принимают решения, ориентированные на практическую реализацию. Форум организован Министерством финансов и экономики и Министерством иностранных дел Туркменистана при поддержке Turkmen Congress.

Деловая программа охватит энергетику и нефтехимию, транспортные коридоры, включая Каспийский регион и Средний коридор, цифровую экономику и виртуальные активы, зелёные проекты, агропромышленный комплекс, туристическую и городскую инфраструктуру, а также водные ресурсы. Отдельное внимание уделят искусственному интеллекту в экономике — панельная дискуссия соберёт экспертов, обсуждающих, как технологии меняют инвестиционный ландшафт страны.

Участников ждут прямые встречи с представителями государственных органов, практический семинар по юридическим и финансовым аспектам реализации проектов, а также нетворкинг с международными финансовыми институтами и деловыми кругами.

Регистрация участников откроется в ближайшее время на официальном сайте форума https://tif-turkmenistan.com/

По вопросам участия, партнёрства и спонсорства: contact@turkmencongress.com, +993 71 871814