Спецпредставитель Каха Имнадзе принял участие в 8-м заседании Специальных представителей и посланников стран Центральной Азии и Европейского союза по Афганистану

15 июня 2026 года Каха Имнадзе, Спецпредставитель по Центральной Азии и Глава РЦПДЦА, принял участие в восьмой встрече Специальных представителей и посланников Европейского союза и государств Центральной Азии по вопросам Афганистана.

Встреча, организованная Министерством иностранных дел Республики Казахстан на площадке Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы, предоставила возможность для обмена мнениями и аналитическими оценками относительно развития ситуации в Афганистане, и её влияния на безопасность и благополучие региона.

Участники также обсудили меры по согласованию и координации усилий государств Центральной Азии, Европейского союза и Организации Объединённых Наций, представленной РЦПДЦА и МООНСА, направленных на укрепление сотрудничества, а также обеспечение стабильности и содействие развитию региона.

В своем выступлении Спецпредставитель Каха Имнадзе отметил, что РЦПДЦА разделяет обеспокоенность государств региона по вопросам безопасности границ, присутствия террористических и экстремистских группировок на территории Афганистана, незаконного оборота наркотиков и защиты прав женщин, девочек и меньшинств. В то же время он подчеркнул, что РЦПДЦА полностью поддерживает подход государств Центральной Азии, признающий, что долгосрочная стабильность возможна лишь при условии полной интеграции Афганистана в региональные процессы экономического развития. /// РЦПДЦА, 15 июня 2026 г.