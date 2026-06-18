Специальные репортажи nCa: Мы опередили события на семь недель

Авторитетное профильное издание Pipeline Technology Journal (ptj), являющееся золотым стандартом в трубопроводной индустрии, опубликовало подробный аналитический материал под заголовком «Кризис в Ормузском проливе: почему трубопроводы имеют решающее значение для глобальной энергетической безопасности».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: Анализ ptj: Кризис в Ормузском проливе

В связи с этим мы хотим отметить, что редакция nCa детально разобрала эту тему в нашем специальном репортаже «Возвращение трубопроводов» (Return of Pipelines), причем в гораздо более развернутом виде.

В то время как анализ ptj увидел свет 11 июня 2026 года, наш доклад был опубликован еще 25 апреля 2026 года.

Мы опередили лидера индустрии ровно на семь недель.

/// nCa, 18 июня 2026 г.