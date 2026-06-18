Понимание исламского финансирования: базовое руководство накануне ежегодных заседаний Исламского банка развития в Баку

nCa Report

Примечание редактора: В настоящее время Группа Исламского банка развития (ИБР) проводит свои Ежегодные заседания в Баку (Азербайджан), собирая высокопоставленных лиц, институты развития, финансовых экспертов и бизнес-лидеров со всего исламского мира и за его пределами. Пока дискуссии продолжаются, а итоговые документы находятся на стадии подготовки, nCa публикует данный справочный материал, чтобы помочь читателям разобраться в фундаментальных основах исламского финансирования и его растущей роли в глобальной экономике. Отдельный репортаж об итогах и решениях бакинских встреч будет опубликован после завершения мероприятия.

От узкой альтернативы к глобальной финансовой индустрии

Для многих наблюдателей исламские финансы остаются одним из наименее понятных сегментов мировой финансовой системы. Зачастую их описывают просто как «банкинг без процентов». Определение технически верное, но оно не отражает всей сложности, многообразия и растущей значимости индустрии, которая сегодня управляет активами стоимостью в несколько триллионов долларов и функционирует более чем в 80 странах.

Исламское финансирование базируется на принципах, вытекающих из исламского права (Шариата), которое призвано обеспечить справедливость, прозрачность, разделение ответственности и тесную связь между финансовыми операциями и реальным сектором экономики.

Вместо извлечения дохода от предоставления денежных средств в долг под процент, исламские финансовые институты должны генерировать прибыль за счет торговли, инвестиций, лизинга, партнерства и производительной экономической деятельности.

За последние пять десятилетий то, что начиналось как относительно скромный эксперимент в области религиозно-ориентированных финансов, превратилось в весомый компонент международной финансовой архитектуры.

Чем исламское финансирование отличается от традиционного

Наиболее часто упоминаемым отличием является запрет на риба (riba), под которым обычно понимается процент или ростовщичество.

В традиционных финансах деньги сами по себе могут генерировать доход за счет кредитования: банки ссужают средства и получают взамен процент. В исламской же финансовой системе деньги рассматриваются прежде всего как средство обмена, а не как товар, который можно сдать в аренду ради получения прибыли.

Вследствие этого исламские финансовые сделки, как правило, выстраиваются вокруг владения активами, коммерческих операций или участия в производительных предприятиях.

Другой важный принцип касается запрета на гарар (gharar — чрезмерная неопределенность) и майсир (maysir — спекуляция или азартные игры). Сделки, которые в значительной степени опираются на неопределенность, чрезмерный риск или спекулятивное поведение, в исламской практике не допускаются.

Итогом такого подхода становится финансовая философия, которая делает особый упор на сделки, обеспеченные реальными активами, и соглашения о разделении рисков.

Сторонники системы утверждают, что эти характеристики способствуют большей финансовой стабильности и более тесной связи с реальным сектором экономики. Критики же отмечают, что многие современные исламские финансовые продукты позволяют достигать экономических результатов, аналогичных традиционным инструментам, но через более сложные юридические структуры. Тем не менее, исламское финансирование выработало собственную обособленную институциональную базу, регуляторные стандарты и финансовые инструменты.

Основные инструменты исламского финансирования

В исламском финансировании применяется широкий спектр договорных структур, каждая из которых разработана таким образом, чтобы соответствовать принципам Шариата и одновременно удовлетворять современные потребности в финансировании.



Мурабаха (Финансирование «затраты плюс маржа» / Торговое соглашение)

Мурабаха (Murabaha) является, пожалуй, самым широко используемым инструментом в исламском банкинге. Вместо предоставления денежных средств в кредит для покупки какого-либо актива, банк сам приобретает этот актив и перепродает его клиенту с заранее согласованной наценкой. Клиент выплачивает стоимость товара в рассрочку в течение определенного времени.

Иджара (Лизинг / Аренда)

В рамках соглашения Иджара (Ijara) банк приобретает актив и передает его клиенту в лизинг (аренду). Право собственности остается за финансирующей стороной, в то время как клиент выплачивает арендные платежи за использование этого актива.

Мудараба (Доверительное финансирование / Партнерство)

В структуре Мудараба (Mudaraba) одна сторона предоставляет капитал (инвестор), а другая — экспертные знания и управление (управляющий). Полученная прибыль распределяется в соответствии с заранее согласованной пропорцией, в то время как финансовые убытки, как правило, полностью ложатся на поставщика капитала.

Мушарака (Долевое финансирование / Совместное предприятие)

Мушарака (Musharaka) напоминает классическое совместное предприятие. Все партнеры вносят вклад в капитал и участвуют в распределении как прибылей, так и убытков в соответствии с согласованными условиями.

Салям (Предоплата за будущую поставку)

Контракты Салям (Salam) позволяют производить авансовый платеж за товары, которые будут доставлены позднее. Исторически такие соглашения играли важную роль в финансировании сельского хозяйства.

Истисна (Договор подряда / Финансирование производства)

Контракты Истисна (Istisna) обычно применяются в сфере производства, строительства и инфраструктурных проектов, где активы создаются или возводятся в соответствии с заранее согласованными техническими условиями.

Такафул (Исламское страхование)

Такафул (Takaful) представляет собой исламскую альтернативу традиционному страхованию. Участники делают взносы в общий пул (фонд), из которого оказывается помощь членам фонда, понесшим убытки. Концепция делает упор на взаимную поддержку и разделение рисков, а не на их передачу.

Сукук: Флагманский инструмент

Ни одно обсуждение исламских финансов не будет полным без упоминания Сукук (Sukuk).

Сукук часто называют исламскими облигациями, однако такое сравнение может вводить в заблуждение. Традиционные облигации представляют собой долговые обязательства, которые генерируют процентные выплаты. Сукук же, как правило, структурируются вокруг права долевой собственности на активы, проекты или инвестиционную деятельность, приносящую доход.

Вместо получения фиксированного процента инвесторы получают долю от прибыли или доходов, генерируемых базовыми активами.

Сукук стали одним из наиболее успешных нововведений в современных исламских финансах. Правительства, банки развития, корпорации и инфраструктурные агентства используют их для привлечения капитала под самые разные проекты — от строительства автомагистралей и аэропортов до объектов возобновляемой энергетики и программ социального развития.

Глобальный рынок Сукук стремительно расширяется и на сегодняшний день представляет собой один из основных источников долгосрочного финансирования во многих странах с мусульманским большинством.

Масштабы индустрии

Хотя исламское финансирование привлекает к себе значительное внимание, оно по-прежнему составляет относительно небольшую часть общей мировой финансовой системы.

Текущие оценки определяют совокупный объем активов исламского финансирования в диапазоне от 4 до 6 трлн долларов США по всему миру. Различия в методологии объясняют бóльшую часть расхождений между публикуемыми оценками.

На долю исламского банкинга приходится более двух третей всех активов, и он остается доминирующим сегментом индустрии. Сукук составляют второй по величине сектор, за которым следуют исламские инвестиционные фонды и такафул.

Крупнейшие рынки исламского финансирования сосредоточены в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), Малайзии, Индонезии, Пакистане, Турции и ряде других стран — членов Исламского банка развития.

Несмотря на свой рост, исламские финансы по-прежнему составляют лишь около одного-двух процентов от мировых финансовых активов. Это означает, что, будучи весьма значимым, данный сектор остается нишевым в сопоставлении с масштабами традиционного банковского дела и рынков капитала.

Почему растет сектор исламского финансирования

Продолжающееся расширение этого сектора обусловлено несколькими ключевыми факторами.

Первый фактор — демографический. Численность мусульманского населения растет, особенно в Азии и Африке, что формирует устойчивый спрос на финансовые продукты, соответствующие исламским принципам.

Второй фактор — финансирование инфраструктуры. Многие развивающиеся страны нуждаются в масштабных инвестициях в транспорт, энергетику, водоснабжение, жилищное строительство и цифровые коммуникации. Исламские финансовые инструменты, в частности сукук, все чаще используются для привлечения капитала под такие проекты.

Третий фактор — рост популярности этического и устойчивого финансирования. Некоторых инвесторов исламские финансы привлекают не по религиозным соображениям, а из-за акцента на прозрачность, обеспеченность реальными активами и отказ от спекулятивной деятельности.

Технологии также открывают новые возможности. Компании в сфере исламских финансовых технологий (финтех) расширяют доступ к услугам с помощью цифровых банковских платформ, мобильных платежей, краудфандинга и инвестиционных приложений.

Взгляд в будущее: Перспективы до 2040 года

Прогнозирование развития финансовых рынков более чем на десятилетие вперед неизбежно сопряжено с неопределенностью. Тем не менее, большинство отраслевых аналитиков ожидают, что исламское финансирование продолжит расти опережающими темпами по сравнению со многими сегментами традиционного финансового сектора.

Ряд прогнозов указывает на то, что к концу текущего десятилетия совокупные активы мирового исламского финансирования могут превысить 7 трлн долларов США. Если нынешние тенденции роста сохранятся, то в течение 2030-х годов общий объем активов может перешагнуть отметку в 10 трлн долларов США.

Реализация этих прогнозов будет зависеть от нескольких факторов, включая гармонизацию нормативно-правовой базы, ликвидность рынка, стандартизацию финансовых продуктов, технологические инновации и общее состояние мировой экономики.

Индустрия также сталкивается со специфическими вызовами. На сегодняшний день сектор исламских финансов остается фрагментированным по различным юрисдикциям, а расхождения в трактовках норм Шариата могут усложнять проведение трансграничных сделок. Для раскрытия полного потенциала исламского финансирования потребуются более глубокая стандартизация и расширение рынков капитала.

Больше чем просто религиозная альтернатива

Пожалуй, наиболее важным событием последних лет является изменение восприятия самого исламского финансирования.

Директивные органы и инвесторы все чаще рассматривают его не просто как соответствующую религиозным нормам альтернативу традиционному банкингу, а как практический инструмент для развития, финансирования инфраструктуры, расширения доступа к финансовым услугам и устойчивого роста.

Эта более широкая роль помогает объяснить, почему такие знаковые события, как Ежегодные заседания Исламского банка развития, привлекают все большее международное внимание. Дискуссии, проходящие в Баку, касаются не только финансов — они также посвящены стратегии развития, региональной интеграции и поиску новых механизмов поддержки экономического роста в условиях растущей неопределенности в мире. /// nCa, 18 июня 2026 г.