В Тегеране прошли мероприятия, посвященные  творчеству великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули-Фраги

17 июня 2026 года в Институте культуры Организации экономического сотрудничества состоялась конференция, посвящённая жизни и творчеству Махтумкули Фраги, под названием «Голос единства и культурного возрождения в регионе Организации экономического сотрудничества».

В конференции приняли участие Послы и дипломаты иностранных государств в Тегеране, исследователи творчества Махтумкули, деятели культуры и искусства, а также представители общественности.

В ходе мероприятия выступили президент Института культуры, Посол Туркменистана, профессор истории Национального университета Таджикистана, директор художественного института «Дом туркменской культуры» в Исламской Республике Иран, а также литературоведы.

В выступлениях отмечалась роль туркменского поэта Махтумкули Фраги в национальной и мировой литературе, изучение его творческого наследия, новые открытия, связанные с его жизнью и творчеством, а также его философские идеи. Также говорилось о значении в его поэзии таких высоких идей, как патриотизм, единство, справедливость и гуманизм. В ходе мероприятия были показаны видеоматериалы, посвящённые поэту.

Кроме того, была высоко оценена деятельность Президента Туркменистана, а также Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Героя-Аркадага, по продвижению и популяризации творчества Махтумкули Фраги во всём мире.

Также 16 июня 2026 года в Университете Харезми в городе Тегеран состоялось культурное мероприятие, посвящённое стихам Махтумкули Фраги.

В мероприятии приняли участие Послы Туркменистана, Таджикистана в Исламской Республике Иран, президент Института культуры Организации экономического сотрудничества, представители Министерств иностранных дел и культуры Исламской Республики Иран, а также иранские туркмены.

В ходе мероприятия участники выступили с докладами о творчестве Махтумкули Фраги, читали его стихи, исполняли песни на его произведения, а также представили ряд сценических постановок, связанных с туркменской культурой, искусством и литературой. ///nCa, 18 июня 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Иране)