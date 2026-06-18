Казахстан завершил подготовку правовой базы для Регионального центра ООН по ЦУР: Токаев подписал закон о ратификации

nCa Report

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций об учреждении Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана, сообщает пресс-служба главы государства «Акорда».

Токаев также отдельно подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана».

Этот шаг, окончательно оформленный на текущей неделе, завершает внутригосударственные юридические процедуры, необходимые для начала функционирования центра со штаб-квартирой в Алматы. Это произошло почти через год после того, как Казахстан и ООН подписали соглашение о принимающей стороне, заложившее правовую основу центра, и примерно через пятнадцать месяцев после того, как Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за его создание.

Долгий путь к ратификации

Эта идея восходит к сентябрю 2019 года, когда К. Токаев впервые предложил создать региональный хаб по ЦУР в своем выступлении на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявив, что он должен разместиться в тогда еще новом Здании международных организаций в Алматы. Повторно с этой инициативой он выступил в 2022 году.

Официальную поддержку со стороны ООН инициатива получила 4 марта 2025 года, когда Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию об учреждении центра.

Соавторами документа выступили 152 государства-члена ООН — проявление солидарности, которое казахстанские официальные лица назвали одним из самых значимых внешнеполитических достижений страны за последние годы.

Пять месяцев спустя, 3 августа 2025 года, К. Токаев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали соглашение о принимающей стороне на церемонии в Доме ООН в Алматы, в присутствии заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана и заместителя Генерального секретаря ООН. А. Гутерриш охарактеризовал подписание как начало новой главы в усилиях по развитию региона, назвав его символом углубления сотрудничества в Центральной Азии.

Однако августовское подписание было скорее дипломатической и юридической вехой, нежели операционным запуском. Центру все еще требовалось окончательно утвердить техническое задание, назначить руководство и — что принципиально важно — пройти процедуру ратификации в парламенте самого Казахстана, прежде чем приступить к работе. Этим весной данный процесс прошел через Мажилис и Сенат, завершившись на текущей неделе подписью Президента Токаева.



Работа пока не начата

Казахстанские официальные лица в последние недели четко давали понять, что центр еще не приступил к реализации своей рабочей программы. Выступая перед Сенатом 11 июня, заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев обозначил критерии, которыми центр будет руководствоваться при отборе проектов после запуска. Он описал модель, выстроенную вокруг региональных инициатив, формируемых с учетом приоритетов развития каждой страны-участницы и охватывающих экономическую, социальную и экологическую сферы. Официальные лица сообщили, что центр будет обязан ежегодно отчитываться о реализуемых проектах и своей финансовой деятельности.

Казахстан взял на себя обязательство финансировать деятельность центра как минимум до 2029 года, что подчеркивает многолетний горизонт планирования, на который ориентируются государственные структуры по мере перехода этого института от бумажной стадии к практической деятельности.

Мандат и сфера деятельности

После начала работы центр будет координировать усилия Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана, став первой региональной структурой ООН, полностью посвященной исключительно координации ЦУР в данном регионе. Его целевая роль включает в себя обеспечение связей между правительствами, учреждениями ООН, международными финансовыми институтами, частным сектором, гражданским обществом и академическими кругами; согласование национальных приоритетов в совместных региональных планах действий; а также предоставление технической помощи, данных и аналитической поддержки участвующим правительствам.

В число запланированных приоритетных направлений входят климатическое и экологическое сотрудничество — в частности, управление трансграничными водными ресурсами на фоне обеспокоенности таянием ледников и высыханием Аральского и Каспийского морей. Сюда же относятся региональная экономическая интеграция, транспортно-торговая связанность для государств, не имеющих выхода к морю, меры по социальной интеграции, направленные на борьбу с безработицей среди молодежи и гендерным разрывом, а также поддержка гуманитарных потребностей, образования и экономической самодостаточности Афганистана в рамках заявленного принципа нейтралитета.

Планируется, что центр будет дополнять, а не дублировать деятельность уже существующих в регионе структур ООН, включая Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, расположенный в Ашхабаде.



Широкий дипломатический контекст

Данная ратификация укладывается в общую картину региональных инициатив, реализуемых под руководством Казахстана за последний год. Так, в апреле 2026 года Казахстан в партнерстве с ООН провел в Астане Региональный экологический саммит, собравший около 1500 участников и завершившийся принятием совместной декларации глав государств Центральной Азии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Казахстан также продолжает позиционировать себя в качестве площадки для более широкого регионального диалога, включая многолетний переговорный процесс в рамках Астанинского формата.

Для К. Токаева, который неоднократно представлял Казахстан как нейтральное связующее звено между конкурирующими геополитическими блоками, центр по ЦУР является одной из целого ряда недавних инициатив — наряду с экологическим саммитом и предложениями по созданию под эгидой ООН водного ведомства. Все эти усилия направлены на то, чтобы закрепить многосторонние институты в Алматы и Астане в преддверии 2030 года — крайнего срока для достижения Целей устойчивого развития, прогресс по которым, как признают в ООН, сейчас отстает в глобальном масштабе по показателям борьбы с бедностью, голодом, неравенством и изменениями климата.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько оперативно будет назначено руководство центра и окончательно утверждено его техническое задание — шаги, которые, согласно документации ООН, все еще остаются незавершенными даже после ратификации на этой неделе.

Казахстанские официальные лица указывают, что механизмы отбора проектов и отчетности сейчас находятся в стадии формирования. Это свидетельствует о том, что первые предметные мероприятия центра все еще впереди./// nCa, 18 июня 2026 г.