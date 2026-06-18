Кабульский форум аналитических центров отражает растущее экономическое сближение Афганистана и Центральной Азии

nCa Report

Первый Форум центров стратегических исследований и аналитических центров Афганистана, Центральной Азии и Азербайджана, прошедший в Кабуле 16 июня, стал очередным свидетельством того, что отношения между Афганистаном и его северными соседями переходят в более структурированную и институциональную фазу.

Хотя официальная информация о форуме пока ограничена, а полный список участников еще не опубликован, из имеющихся сообщений следует, что встреча собрала представителей Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана.

В центре дискуссий находились вопросы региональной связанности, экономического сотрудничества, торговли, транзита, энергетики, инвестиций и региональной стабильности.

Мероприятие было организовано Центром стратегических исследований Министерства иностранных дел Афганистана и открылось выступлением исполняющего обязанности министра иностранных дел Амира Хана Муттаки.

Согласно сообщениям из Кабула, А. Х. Муттаки подчеркнул, что отношения Афганистана со странами Центральной Азии и Азербайджаном за последние годы значительно расширились, создав новые возможности для регионального взаимодействия. Он охарактеризовал Афганистан как естественный мост между Центральной и Южной Азией и призвал к усилению экспертно-аналитической поддержки крупных региональных проектов.

В числе особо отмеченных проектов были названы:

Газопровод ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия);

(Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия); Проект по передаче электроэнергии CASA-1000 ;

; Лазуритовый Транспортный коридор (Lapis Lazuli);

Инициатива строительства Трансафганской железной дороги и другие региональные транзитные маршруты.

Помимо официальных заявлений, форум, судя по всему, высветил более масштабную реальность: экономические связи Афганистана с Центральной Азией становятся все более существенными и приобретают предметный, проектно-ориентированный характер.

Узбекистан становится ведущим экономическим партнером Афганистана

Среди стран Центральной Азии Узбекистан утвердился в качестве важнейшего экономического партнера Афганистана.

Согласно информации, представленной в ходе форума и сопутствующих дискуссий, двусторонний товарооборот достиг примерно 1,5 млрд долларов, при этом обе стороны ставят цель увеличить этот показатель до 5 млрд долларов в ближайшие годы.

Два государства совместно участвуют в реализации нескольких стратегических проектов, включая железную дорогу Хайратон – Мазари-Шариф и предлагаемый проект строительства Трансафганской железной дороги, которая в перспективе должна соединить Центральную Азию с морскими портами Пакистана.

Казахстанские и региональные источники также отмечают расширение узбекских инвестиций в энергетический сектор Афганистана. Кроме того, за последние месяцы был заключен ряд торговых соглашений, общая стоимость которых, по имеющимся данным, превышает 5 млрд долларов.

Для Ташкента Афганистан все чаще рассматривается не просто как сосед, а как ворота на рынки Южной Азии. Для Афганистана же Узбекистан открывает доступ к транспортным сетям Центральной Азии и международным рынкам.

Долгосрочное энергетическое партнерство Туркменистана

Туркменистан остается одним из наиболее важных стратегических партнеров Афганистана в энергетической сфере.

Флагманским проектом, связывающим две страны, по-прежнему является газопровод ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия).

Кроме того, сотрудничество распространяется на сферу электроэнергетики, волоконно-оптическую связь и развитие железнодорожного сообщения, в частности, на ветку Тургунди – Герат.

По имеющимся данным, товарооборот между двумя странами превысил 900 млн долларов, при этом продолжаются усилия по укреплению приграничной инфраструктуры и транзитных мощностей.

Для Ашхабада Афганистан является ключевым транзитным партнером в реализации стратегии по соединению Центральной и Южной Азии через энергетические и транспортные коридоры.

Роль Казахстана в обеспечении продовольственной безопасности и торговле

Казахстан занимает особое место в экономических отношениях Афганистана со странами Центральной Азии.

Являясь одним из крупнейших поставщиков пшеницы и муки в Афганистан, Казахстан вносит прямой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Двусторонний товарооборот оценивается в пределах от 500 млн до 1 млрд долларов ежегодно, при этом обе стороны выразили заинтересованность в увеличении объемов торговли до 3 млрд долларов. Казахстан также проявляет интерес к проектам транспортной инфраструктуры, которые призваны укрепить региональную связанность и облегчить доступ к южным рынкам.

Значимость роли Казахстана выходит за рамки сугубо коммерческих интересов — надежные и стабильные поставки казахстанского зерна стали важным стабилизирующим фактором для афганского продовольственного рынка.

Таджикистан и Кыргызстан: Скромный товарооборот, важная связанность

Хотя объемы торговли этих стран с Афганистаном остаются относительно ограниченными по сравнению с Узбекистаном и Туркменистаном, и Таджикистан, и Кыргызстан играют важную роль в региональных инициативах по обеспечению связанности.

Наиболее наглядным примером сотрудничества остается проект CASA-1000, призванный объединить электроэнергетические системы Центральной и Южной Азии транзитом через афганскую территорию.

Транзитное взаимодействие, приграничная торговля и развитие региональной инфраструктуры продолжают открывать возможности для более глубокого вовлечения этих государств в процессы региональной интеграции в будущем.

Формирующееся транзитное измерение Азербайджана

Прямое экономическое присутствие Азербайджана в Афганистане пока остается скромным, однако его стратегическая значимость заключается в ином.

Через транспортную сеть Каспийского моря и международный коридор Lapis Lazuli Азербайджан служит критически важным звеном, связывающим Афганистан и Центральную Азию с Южным Кавказом, Турцией и европейскими рынками.

По мере того как возрастает значимость региональных транспортных коридоров, роль Баку в обеспечении связанности торговых маршрутов по линии Восток – Запад, судя по всему, будет только укрепляться.

От политического диалога к экономическому регионализму

Значимость Кабульского форума может заключаться не столько в его непосредственных результатах, сколько в том, что он отражает применительно к общерегиональным тенденциям.

Эта встреча продолжает серию инициатив, запущенных за последний год, включая Консультативный диалог «Афганистан – Центральная Азия» и Термезский диалоговый процесс. В совокупности эти форматы свидетельствуют о постепенном формировании новой региональной структуры, в рамках которой Афганистан все чаще рассматривается не исключительно сквозь призму безопасности, а через призму связанности, торговли и экономического сотрудничества.

Аналитические платформы и центры стратегических исследований призваны поддержать этот процесс, обеспечивая экспертную базу, вырабатывая практические рекомендации и осуществляя долгосрочное планирование для крупных региональных проектов.

Перерастут ли эти амбиции в конкретные результаты, будет зависеть от ситуации в сфере безопасности, объемов финансирования и наличия политической воли. Тем не менее, Кабульский форум наглядно демонстрирует, что Афганистан и его региональные партнеры прикладывают все больше усилий для создания интеллектуального и институционального фундамента ради более тесной интеграции в будущем.

На основе имеющейся к настоящему моменту информации, организаторы пока не опубликовали полный список делегатов или итоговое коммюнике с детальным описанием конкретных рекомендаций, принятых по итогам форума. По мере поступления дополнительных сведений станет возможной более точная оценка результатов этой встречи.

На данном этапе форум представляется еще одним важным шагом в постепенной эволюции Афганистана — от статуса источника региональной озабоченности к роли полноценного участника регионального экономического планирования./// nCa, 18 июня 2026 г.