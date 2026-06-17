Проект Туркменистана: завод за 640 миллионов эмалангени и 200 рабочих мест для жителей Эсватини

Туркменистан инвестирует в производственный сектор Эсватини 640 миллионов эмалангени (E), что, как ожидается, позволит создать не менее 200 рабочих мест и укрепит промышленный потенциал страны. Об этом сообщает газета Eswatini Positive News.

Правительственные чиновники из африканской страны называют этот проект одним из первых весомых плодов развивающихся отношений Королевства с Туркменистаном. Новая производственная компания Eswatini Quantum Works (Pty) Ltd (дочка компании, базирующейся в Туркменистане) намерена построить крупный завод на территории Королевского парка науки и технологий (RSTP) в Нокване в рамках программы Специальных экономических зон (СЭЗ).

Проект будет ориентирован на производство алюминиевых и медных кабелей, предназначенных для экспортных рынков. Это позволит Эсватини заявить о себе как о новом перспективном игроке в региональной и международной цепочке поставок промышленной продукции.

Согласно информации, обнародованной в ходе передачи проекта, объем инвестиций оценивается примерно в 640 миллионов эмалангени. Ожидается, что на начальном этапе работы предприятия будет создано около 200 рабочих мест. Из них 150 позиций потребуют высокой квалификации, а 50 будут предоставлены неквалифицированным рабочим, что обеспечит занятость для граждан Эсватини в различных секторах экономики.

Министр торговли, промышленности и сбыта Манкоба Кхумало заявил, что этот шаг стал прямым результатом усилий по продвижению инвестиций, предпринятых по итогам визитов Короля в Туркменистан, где в центре внимания находились вопросы привлечения стратегических прямых иностранных инвестиций в Эсватини.

«Эти инвестиции демонстрируют доверие международных инвесторов к Эсватини и подтверждают возможности, доступные в рамках нашей программы Специальных экономических зон», — отметил министр.

Представители инвестиционных ведомств сообщили, что завод займет участок площадью 8,2 гектара в Королевском парке науки и технологий. На первом этапе площадь застройки составит около 4 000 квадратных метров. Как ожидается, строительство займет от двух до трех лет.

Помимо создания рабочих мест, проект, по прогнозам, придаст мощный импульс экономической активности в секторах строительства, логистики и сопутствующих услуг. К этапу строительства планируется привлечь местных подрядчиков, что позволит распределить выгоду от инвестиций далеко за пределы самого завода.

Правительство Эсватини выражает уверенность в том, что завод может стать катализатором дальнейших инвестиций в промышленный хаб Нокване, который все активнее позиционируется как центр инноваций, производства и технологического роста.

Аналитики отмечают, что это событие посылает позитивный сигнал международным инвесторам о том, что Эсватини остается открытой для бизнеса и стремится к созданию стабильной среды для промышленного расширения. /// nCa, 17 июня 2026 г.