Птица, которая ведет к большему: воробей Зарудного – успех Туркменистана в области охраны природы

Эльвира Кадырова и Лилия Жирнова

Некоторые птицы становятся знаменитыми благодаря своей яркой внешности, а есть те, что запоминаются потому, что их поиски требуют терпения, знаний и путешествий по труднодоступным уголкам природы. Воробей Зарудного (Passer zarudnyi) относится ко второй категории.

Небольшой, неприметный и идеально приспособленный к жизни в пустынях Центральной Азии, этот воробей редко привлекает внимание широкой публики. Однако среди орнитологов и увлечённых бердвотчеров он считается одной из самых желанных находок в регионе. Такая репутация во многом обусловлена тем, что Туркменистан остаётся одним из главных ареалов распространения этого вида. Именно здесь на туркменской земле для этих птичек природа создала лучшие условия в мире для наблюдения за ними в естественной среде обитания.

Во многом история воробья Зарудного перекликается с историей пустынь Туркменистана, обширных и устойчивых экосистем, которые продолжают поддерживать удивительное разнообразие жизни, несмотря на свой суровый внешний вид.

Больше, чем песок

Многим людям со стороны пустыни кажутся безжизненными и пустыми. Однако экологи видят совсем иную картину.

Пустыня Каракумы представляет собой мозаику разнообразных природных местообитаний: саксауловые редколесья, заросли тамариска, глинистые равнины, подвижные песчаные дюны и сезонные водно-болотные угодья. Каждая из этих экосистем служит домом для особых видов растений и животных, которые на протяжении тысячелетий приспосабливались к жизни в условиях жары, засухи и ограниченных ресурсов.

Одним из таких представителей является воробей Зарудного. В отличие от привычного домового воробья, который отлично чувствует себя в городах и деревнях, этот вид предпочитает удалённые пустынные кустарниковые участки, особенно там, где саксаул и тамариск обеспечивают укрытие и подходящие места для гнездования. Благодаря своему скрытному образу жизни воробей Зарудного остаётся на удивление трудным для наблюдения даже в тех местах, где он обитает.

Именно эта неуловимость привлекает внимание орнитологов и любителей наблюдения за птицами.

Десять пустынных птиц, которых стоит увидеть каждому гостю Туркменистана Пустыни, горы и водно-болотные угодья Туркменистана служат домом для более чем 400 зарегистрированных видов птиц, что делает страну одним из самых привлекательных мест для орнитологического туризма в Центральной Азии. Хотя перелётные птицы привлекают особое внимание в определённые сезоны, именно оседлые виды являются настоящими символами уникальных экосистем страны.

1. Воробей Зарудного (Passer zarudnyi)

Один из самых необычных пустынных воробьёв Центральной Азии, легко узнаваемый по чёрной «маске» на лице и мягкому серому оперению. Туркменистан является одним из основных ареалов его обитания.

2. Саксауловый воробей (Passer ammodendri)

Этот выносливый вид прекрасно приспособлен к жизни в саксауловых лесах и тесно связан с одним из важнейших деревьев пустыни — саксаулом.

3. Пустынный вьюрок (Rhodospiza obsoleta)

Красиво окрашенная птица, прекрасно чувствующая себя в засушливых ландшафтах. Чаще всего её можно увидеть во время кормления семенами пустынных растений.

4. Дрофа-красотка Маккуина (Chlamydotis macqueenii)

Одна из самых знаковых птиц пустынь Центральной Азии, известная своим элегантным обликом и впечатляющими брачными танцами.

5. Большой хохлатый жаворонок (Alaemon alaudipes)

Типичный обитатель пустынь с длинными ногами и слегка изогнутым клювом. Особенно известен своими эффектными песенными полётами.

6. Пустынная каменка (Oenanthe deserti)

Эффектная певчая птица с контрастным чёрно-песочным оперением, обычная на каменистых участках и песчаных равнинах.

7. Горная куропатка «си-си» (Ammoperdix griseogularis)

Осторожная птица, населяющая скалистые склоны. Её характерный негромкий крик нередко выдаёт присутствие раньше, чем её удаётся заметить.

8. Филин (Bubo bubo)

Одна из крупнейших сов в мире. Обитает на скалах, в каньонах и горных районах Туркменистана.

9. Беркут (Aquila chrysaetos)

Величественная хищная птица, парящая над горными хребтами и открытыми степями. Считается символом благополучия природных экосистем.

10. Розовый фламинго (Phoenicopterus roseus)

Хотя этот вид нельзя назвать пустынной птицей в строгом смысле, это одна из самых эффектных птиц, встречающихся на прибрежных лагунах и водно-болотных угодьях Каспийского моря, подчёркивая природное разнообразие Туркменистана далеко за пределами песчаных пустынь. Вместе эти птицы наглядно демонстрируют богатство природных ландшафтов Туркменистана — от подвижных песчаных дюн и саксауловых лесов до горных массивов и прибрежных водно-болотных угодий Каспийского побережья.

Глобальная ответственность

Хотя воробей Зарудного встречается также в соседнем Узбекистане, а исторически был отмечен и на северо-востоке Ирана, именно Туркменистан остаётся одним из важнейших сохранившихся мест его обитания.

Этот статус накладывает особую ответственность.

Когда на территории одной страны сосредоточена значительная часть мировой популяции того или иного вида, сохранение его естественной среды обитания становится прямым вкладом в защиту глобального биоразнообразия. В этом смысле природоохранная деятельность выходит за рамки национальных интересов и становится частью международных усилий по сохранению природного наследия, принадлежащего всему человечеству.

К счастью, значительная часть ареала, который предпочитает воробей Зарудного, лежит в пределах ландшафтой, давно признанных территориями высокой экологической ценности.

Работа по сохранению природы

Туркменистан нечасто оказывается в центре международного внимания, когда речь заходит об охране дикой природы.

Тем не менее страна последовательно расширяет сеть особо охраняемых природных территорий, сохраняющих типичные экосистемы — от пустынь и гор до речных долин и прибрежных водно-болотных угодий.

Среди наиболее известных — Репетекский биосферный заповедник в восточной части Каракумов, известный своими исследованиями пустынных экосистем; Бадхызский государственный природный заповедник, славящийся богатством флоры и фауны; Койтендагский государственный природный заповедник, охраняющий уникальные горные ландшафты; а также Капланкырский государственный природный заповедник на северо-западе страны.

Вместе с другими особо охраняемыми территориями они образуют разветвлённую природоохранную сеть, обеспечивающую сохранение множества редких видов млекопитающих, пресмыкающихся, растений и птиц, в том числе тех, чья жизнь неразрывно связана с уязвимыми пустынными экосистемами.

Работа, которая ведётся в этих заповедниках, выходит далеко за пределы простой картографии.

Учёные ведут мониторинг популяций животных, изучают изменения природных экосистем, предотвращают деградацию мест обитания и проводят важные исследования в области экологии пустынь. Значение этой деятельности постоянно возрастает, поскольку изменение климата усиливает нагрузку на засушливые регионы по всему миру.

Международное признание

Усилия Туркменистана по сохранению природы получили признание и на международном уровне.

Репетекский биосферный заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, что отражает многолетнюю научную работу по изучению пустынных экосистем. Кроме того, Туркменистан является участником ряда ключевых международных природоохранных соглашений, включая Конвенцию о биологическом разнообразии, Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях и Конвенцию о сохранении мигрирующих видов диких животных.

Участие в этих международных механизмах способствует развитию научного сотрудничества, мониторингу биоразнообразия и обмену опытом в сфере охраны природы с соседними государствами и международными организациями.

Пять особо охраняемых природных территорий, берегущих природное наследие Туркменистана

Туркменистан незаметно сформировал обширную сеть охраняемых природных территорий, охватывающих ключевые экосистемы по всей стране. Эти заповедники служат центрами научных исследований, экологического мониторинга и просвещения.



Репетекский биосферный заповедник Расположенный в восточной части пустыни Каракумы, Репетек признан на международном уровне и входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. На протяжении почти века он остаётся одной из ведущих мировых природных лабораторий по изучению экологии пустынь, где учёные исследуют климат, растительность, насекомых, пресмыкающихся, млекопитающих и птиц.



Бадхызский государственный природный заповедник Основанный в 1941 году, Бадхыз охраняет один из самых богатых центров биоразнообразия в Центральной Азии. Его холмистые ландшафты, фисташковые редколесья и полупустыни служат домом для множества редких видов, включая крупнейшую в мире сохранившуюся популяцию туркменского кулана (азиатского дикого осла), а также джейранов, хищных птиц и удивительное разнообразие цветковых растений.



Койтендагский государственный природный заповедник Расположенный на востоке Туркменистана, Койтендаг сохраняет захватывающие горные экосистемы, глубокие каньоны и обширные пещерные системы. Заповедник является местом обитания горных баранов, горных птиц, эндемичных растений и уникальных геологических образований, включая знаменитое «Плато динозавров» с их следами.



Капланкырский государственный природный заповедник Охватывая плато Устюрт на северо-западе Туркменистана, Капланкыр защищает обширные пустынные и платообразные экосистемы. Здесь обитают перелётные птицы, джейраны, устюртские муфлоны и многочисленные пустынные рептилии, идеально приспособленные к условиям одной из самых суровых сред в Центральной Азии.



Хазарский государственный природный заповедник Примыкая к юго-восточному побережью Каспийского моря, Хазарский заповедник охраняет водно-болотные угодья, лагуны и прибрежные местообитания международной значимости. Он служит важнейшим пунктом остановки для перелётных птиц, следующих по Центральноазиатскому пролётному пути, и регулярно принимает пеликанов, фламинго, уток, гусей, лебедей и многие виды куликов.



Сеть глобального значения

В совокупности эти охраняемые территории демонстрируют, что природоохранные усилия Туркменистана выходят далеко за рамки защиты отдельных видов. Они сохраняют целые экосистемы — от пустыни Каракумы и возвышенностей Бадхыза до гор Койтендаг и Каспийского побережья, гарантируя, что биоразнообразие, научные исследования и устойчивое управление остаются неотъемлемой частью долгосрочной экологической политики страны.Для многих иностранных гостей эти заповедники дают возможность увидеть ландшафты, остающиеся практически не тронутыми современным развитием. А для учёных они продолжают предоставлять ценные данные об экологии пустынь, адаптации к климату и сохранении видов, уникально приспособленных к непростым условиям Центральной Азии.

Охрана природы и устойчивое развитие

Защиту дикой природы часто представляют как процесс, противоречащий экономическому развитию. Однако всё чаще страны убеждаются в том, что эти две цели могут взаимно укреплять друг друга.

Здоровые экосистемы помогают стабилизировать почвы, сохранять водные ресурсы, поддерживать опылителей и повышать устойчивость к изменениям климата. Охраняемые природные территории также открывают возможности для образования, научных исследований и тщательно управляемого экологического туризма.

Для Туркменистана одной из таких возможностей является бердвотчинг (наблюдение за птицами).

По всему миру увлечённые орнитологи-любители регулярно преодолевают тысячи километров, чтобы увидеть виды с ограниченным ареалом обитания. Их путешествия часто приводят их в отдалённые районы, где они вносят вклад в местную экономику через оплату проживания, транспорта, услуг гидов и сферы гостеприимства.

Центральная Азия становится всё более привлекательным направлением для этого нишевого вида туризма, и Туркменистан обладает всеми необходимыми элементами, которые ищут опытные бердвотчеры: уникальными пустынными местообитаниями, относительно нетронутыми экосистемами и целым рядом видов, которые трудно встретить где-либо ещё.

За пределами истории об одном воробье

Ценность воробья Зарудного заключается не только в самой птице, но и в том, что она символизирует.

Его благополучие служит показателем здоровья пустынных экосистем, от которых зависят бесчисленные другие виды животных и растений. Каждое наблюдение, зафиксированное исследователями, каждый участок среды обитания, сохранённый в пределах заповедников, и каждая научная экспедиция помогают глубже понять устройство этих сложных природных систем.

Многие из этих усилий остаются практически незаметными для мировой общественности. Они редко становятся темой громких новостей или занимают центральное место в международных экологических дискуссиях. Тем не менее именно такая последовательная и долгосрочная работа лежит в основе сохранения биоразнообразия.

В эпоху, когда внимание к вопросам окружающей среды зачастую сосредоточено на тропических лесах или тающих полярных льдах, пустыни Центральной Азии легко могут остаться в тени. Воробей Зарудного служит скромным напоминанием о том, что эти уникальные ландшафты также заслуживают внимания и защиты.

Иногда одной небольшой птицы достаточно, чтобы рассказать гораздо более масштабную историю. /// nCa, 31 июля 2026 г.