Железнодорожный «Славянский караван» открывает новые возможности для торговли Беларуси и Узбекистана

Из Беларуси в Узбекистан отправился первый грузовой поезд «Славянский караван», сообщают белорусские СМИ. Проект реализован в результате партнерства Белорусской железной дороги и АО «Узбекские железные дороги».

За 5–7 суток состав преодолеет почти 4 тыс. километров по маршруту Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан.

В поезд вошли вагоны с продукцией деревообрабатывающей промышленности, продовольственными товарами, включая сахар и картофельный крахмал, а также комбикормами.

На начальном этапе сервис будет работать с периодичностью два раза в месяц. В качестве станции консолидации выбрана Орша-Восточная, куда поступают грузы из всех регионов Беларуси.

Хотя грузы между Беларусью и Узбекистаном перевозились и ранее, новый сервис отличается принципиально иной организацией движения. Поезд следует без расформирования состава и лишних остановок, что практически вдвое сокращает сроки доставки. Если раньше перевозка отдельного вагона могла занимать до двух месяцев, то теперь груз будет прибывать в Узбекистан менее чем за неделю.

Еще одним преимуществом нового маршрута станет возможность отправки одиночных 20-тонных контейнеров. Это особенно важно для малых и средних предприятий, которым больше не придется накапливать продукцию для заполнения 60-тонного вагона. Кроме того, перевозка 20-тонного контейнера по железной дороге обходится как минимум в полтора раза дешевле, чем автомобильным транспортом.

«Славянский караван» будет работать в обоих направлениях. В обратный рейс поезд будет доставлять из Узбекистана продукцию легкой промышленности, продукты питания, а также свежие фрукты.

В 2026 году объем экспорта белорусских грузов в Узбекистан с задействованием железнодорожного транспорта вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. ///nCa, 31 июля 2026 г. (фото – Belarus.by)